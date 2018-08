Daniel Dragomir a explodat la adresa serviciilor secrete - Memoriu de 30 de pagini pe masa lui Tudorel Toader

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir continuă seria dezvăluirilor privind activitatea serviciilor secrete. Cercetat în dosarul Black Cube privind spionarea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Am fost arestat şase luni. Am vrut să fac trei precizări. În primul rând, eu am făcut un memoriu care se află pe masa ministrului de Justiţie. Acest memoriu cuprinde 30 de pagini, în care sunt descrise ilgalitățile autorităţilor române, în acest dosar. Pot să vă confirm aceste documente pe care le-aţi prezentat.

În acest dosar, lucrurile sunt mult mai complicate şi arată atât implicarea şefului SPP, Pahonțu, pe lângă sesizări şi o întreagă poveste construită. Până când acest dosar nu se va devoala.... DIICOT mă ţine din aprilie 2016 în această situaţie.



Din ceea ce deţin şi pot proba, ca documente, această operaţiune a fost organizată pentru a o vulnerabiliza pe Kovesi, în aşa fel încât să îşi asigure renumirea la şefia DNA. La câteva zile a fost repusă în funcţie. La această operaţiune, deţin probe că domnul Coldea a fost direct implicat alături de doamna Kovesi", a spus Daniel Dragomir, la Antena 3.