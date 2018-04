Daniel Dragomir, acuzații GRAVE la adresa DNA: 'Românii trebuie să afle adevărul. Suntem în ceasul al 12-lea'

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a publicat un document pe blogul personal și susține că pe banii românilor DNA ar cumpăra tehnică în mod secret și netransparent. De asemenea, acesta susține că „mijloacele cu care românii sunt ascultați, filați, înregistrați de DNA nu pot fi expertizate pentru că sunt secrete”.

"In plin scandal al secretelor, la 2 aprilie 2018, urmare a unei solicitari a domnului Sorin Strutinsky, PFA Kovesi ne spune ca "mijloacele tehnice" utilizate de DNA au caracter clasificat, ca si specificatiile tehnice ale acestora si caietele de sarcini prin care au fost achizitionate. Mai mult, mijloacele cu care romanii sunt ascultati, filati, inregistrati de DNA nu pot fi expertizate pentru ca sunt secrete.

Romania 3.0 va informeaza ca acestea nu sunt omologate in Romania si pot fi folosite pentru a distorsiona, fabrica si falsifica probe. Sunt multiple astfel de situatii.

In mod ilegal, cu un ordin dat de procurorul general Lazar, cercetarea penala in Romania se face de catre DNA cu mijloace secrete, in mod ilegal, mijloace care nu pot fi atacate in instante.

Romanii trebuie sa afle adevarul, iar Parlamentul trebuie sa isi faca datoria de a opri aceste abuzuri. Suntem in ceasul al 12-lea", a scris Daniel Dragomir pe blogul său.