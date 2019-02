Daniel Dragomir, dezvăluiri din interiorul SRI: informații care BUBUIE în dosarul lui Kovesi

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, spune că Marian Dumitrescu este unul dintre ofițerii Serviciu care ar fi participat la extrădarea lui Nicolae Popa și se află pe lista de 65 de persoane pe care Dragomir a înaintat-o Comisiei SRI pentru a fi audiate. Dragomir spune că și Cotroceni a fost implicat.

Citește și: Cum votează românii pe regiuni și în funcție de rural/urban. PSD conduce autoritar în Muntenia și Moldova. PNL adjudecă Ardealul/ INFOGRAFIE

„Aducerea domnul Popa din Indonezia a fost o operațiune specială la care doamna Kovesi a participat. Cred în continuare că operațiunile SRI trebuie să rămână secrete și speciale. Însă în acest caz îl avem pe domnul Marian Dumitrescu. Domnul, din 20 sept 2017, se află pe celebra listă de 65 de persoane înaintată Comisiei SRI la poziția nr 3. Deci eu am cerut audierea dumnealui. Pe lângă operațiunea specială a existat implicare directă a palatului Cotroceni în operațiune. Doamna Kovesi a fost la acel moment și a utilizat în scopuri personale această operațiune”, a declarat Daniel Dragomir la B1TV.

Potrivit fostului ofițer SRI, Secția de anchetare a magistraților, care instrumentează dosarul Laurei Codruța Kovesi, trebuie să acorde atenție ofițerilor Serviciului care au participat la extrădarea lui Nicolae Popa.

De asemenea, Marian Dumitrescu, unul dintre ofițerii SRI care au participat la operațiunea de extrădare a lui Nicolae Popa, este cel care a redactat protocolul secret din 2009 semnat de către fosta șefă a DNA și de George Maior, fostul șef SRI, mai arată Dragomir.

„Ofițerii SRI nu se suie așa în avion să plece că vor ei. Ei au un ordin și plecările se fac cu aprobarea serviciului. Marian Dumitrescu mie mi-a fost coleg. Am terminat în același an Academia de Informații. Însă eu am scris acum un an că protocolul SRI semnat de Coldea, Kovesi, Maior a fost redactat și înregistrat de un ofițer semnat M.D. E vorba de Marian Dumitrescu. (...) Când a fost declasificat acest protocol e o diferență. SRI a știut să își acopere acel RL, registru de listare și a rămas pe document funcția și numele celui care a întocmit protocolul”, a mai spus Daniel Dragomir.

În dosarul de la Secția de anchetare a magistraților, fostul procuror șef al DNA Laura Codruța Kovesi are calitatea de suspect, iar infracțiunile cercetate sunt luare de mită, mărturie mincinoasă și abuz în serviciu.

„- PÎCCJ a efectuat toate demersurile referitoare la obținerea vizei pentru membrii delegației ce urmau să se deplaseze în Indonezia și pentru plata biletelor de avion ale persoanelor care au făcut parte din delegația semnată să procedeze la aducerea în țară a numitului PN, printre care și numiții DM și IA, care erau ofițeri SRI.

- S-a deplasat în Indonezia, Jakarta, cu prilejul organizării unei conferințe, prilej cu care a luat legătura cu autoritățile indoneziene, implicit cu președintele republicii, căruia i-a înmânat o scrisoare din partea Administrației Prezidențiale Române, înscris prin care se exprima speranța Administrației Prezidențiale Române, cu privire la urgentarea procedurii de extrădare a numitului P.N (Popa Nicolae, n.r)”, se arată în comunicatul Secției de anchetare a magistraților.

Aceste informații au fost eliminate din comunicatul oficial al Parchetului General. Ulterior, reprezentanții Parchetului au explicat că au eliminat informații deoarece se evită periclitarea anchetei.