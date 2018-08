Daniel Dragomir laudă lupta lui Dragnea cu serviciile: 'Dumbravă ce face? E bine? Papă banii statului și vrea și pensie? Pușcărie nu vrea?'

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, laudă declarațiile făcute, ieri seară, de liderul PSD, Liviu Dragnea, la Antena 3. Dragomir susține că în mare parte Liviu Dragnea are dreptate atunci când critică activitatea serviciilor.

"Reforma serviciilor si #stickattack la Coldea

Am urmarit cu atentie prezentarea lui Liviu Dragnea de aseara la Antena 3 in ceea ce priveste bugetele serviciilor secrete.

In cea mai mare parte domnia sa are dreptate. Sunt doua lucruri pe care as pune insa accent:

1. Este nevoie urgenta de o reforma a sistemului de aparare, cu o regandire profunda a rolului, competentelor si misiunilor acestor servicii. Ele trebuie aduse la standarde occidentale, in sfarsit, dupa asa-zisa “modernizare” a echipei Maior-Coldea. “Modernizarea” aceea egal spagi. Ca sa fie clar.

Serviciile trebuie sa inteleaga ca lucreaza pentru tara, au o misiune extrem de importanta si trebuie sa respecte cu sfintenie drepturile si libertatile cetatenilor, Constitutia. Si trebuie sa faca totul pentru tara.

2. Avand in vedere amenintarile externe, nu povestile politice interne si urmarirea opozantilor sau o inventata lupta anti-coruptie pentru a face bani si pentru a elimina adversari, cred ca se impune o crestere semnificativa a bugetului SIE.

O reconsiderare reala a intregii strategii de siguranta nationala. Amenintarile si riscurile vin din afara. Ele sunt reale, de anvergura si extrem de prezente. Interceptarea in masa a propriei populatii, punerea de catuse intregii elite politice, economice, arestarea oamenilor este apanajul dictaturilor.

Luarea de spagi prin interpusi interni si intalniri in hoteluri pe la Londra si la Paris cu oameni care dau spagi ca sa omoram oamenii de afaceri romani nu tine de siguranta nationala, tine de penal. Apararea tarii si a romanilor este insa datoria adevarata a ofiterilor de informatii, din orice serviciu ar proveni. Si pedepsirea celor ce au furat banii serviciilor.

PS. Dumbrava ce face? E bine? Papa banii statului si vrea si pensie? Puscarie nu vrea?

Dar Coldea mai stie ce e un #stickattack? Stie. Ca atunci cand facea decontari pe sume imense la “Centru” pe un post-stick, doar cu semnatura sa. Viteazul anti-coruptiei.

Vremea e aproape", scrie Daniel Dragomir pe Facebook.