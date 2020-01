Daniel Florea, primarul Sectorului 5: Stop gunoi!

Primarul Sectorului 5 Daniel Florea anunta ca, in noptile de vineri si sambata, Politia Locala Sector 5 a organizat actiuni de prindere si de identificare a persoanelor care arunca gunoi pe raza sectorului nostru. Din cele 53 de sanctiuni aplicate:

-30 de persoane locuiesc in Sectorul 5;

-6 locuiesc in Ilfov (3 din Bragadiru, 3 din Magurele);

-5 locuiesc in Sectorul 3;

-3 locuiesc in Giurgiu;

-2 locuiesc in Sectorul 4;

-2 locuiesc in Sectorul 6;

-2 locuiesc in Prahova;

-cate 1 in Ialomita, Tulcea, Teleorman.

Actiunile s-au desfasurat pe strazile: Trompetului, Ferentari, Bacau, Balinesti, Baciului, Teius, Aleea Salaj, Soseaua Bucuresti-Magurele, Aleea Livezilor, Prelungirea Ferentari, Bd. Pieptanari.

„ACESTE ACTIUNI VOR CONTINUA ZILNIC!

FOARTE CURAND, VOI ANUNTA O SURPRIZA FOARTE PLACUTA PENTRU TOTI LOCUITORII SECTORULUI 5!”, scrie Florea pe Facebook.