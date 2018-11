Daniel Funeriu intervine în scandalul de la Realitatea TV! Rareș Bogdan, 'taxat' de fostul ministru al Educației

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, „intervine” în scandalul de la Realitatea Tv. Mesajul lui Rareș Bogdan postat aseară, pe Facebook, pentru fanii săi i-a atras atenția fostului ministru. Funeriu recunoaște că nu înțelege apetența oamenilor pentru citate și subliniază că ele sunt „adesea expresia faptului că nu ai nimic de spus față de situația dată”.

„Vad un citat din Regele Mihai repetat obsesiv şi pe care -iertată fie-mi impertinența- simt nevoia să îl emendez:

"Un lucru pe care l-am învăţat în tinereţe a fost că prietenii te pot dezamăgi (corect doar dacă nu ai discernământ şi te laşi amăgit de orice papagal) mai mult decât duşmanii. Alt lucru învăţat atunci a fost că în momentele cruciale rămâi singur (corect şi asta dacă nu eşti capabil să îți alegi prietenii). Eu nu am fost dezamăgit de niciun prieten, iar când mi-a fost greu am avut în jur fix oamenii pe care i-am avut când mi-a fost uşor. Poate pentru că şi ei m-au ales bine: ştiau că sunt tare şi că nimic nu mă doboară.

Recunosc însă că nu prea am înțeles apetența oamenilor pentru citate. Adesea sunt expresia faptului că nu ai nimic de spus față de situația dată.”, scrie Funeriu pe Facebook.

Aseară, după ce emisiunea a început fără el, fiind înlocuit de Claudiu Popa, Rareș Bogdan a postat o primă reacție, pe pagina sa de Facebook.

„Dar eu nu sunt singur. Dumneavostră îmi dați puterea să merg mai departe. Mi-ați dovedit. Le mulțumesc și colegilor mei, extrem de numeroși, care și-au arătat solidaritatea și sprijinul. Le mulțumesc colegilor invitați și jurnaliștilor, respectiv analiștilor din întreaga țara. Am sperat până în ultima clipă că le va veni mintea la cap celor din conducerea Realitatea TV și nu vor da satisfacție unora și altora, ei au preferat să mă oprească să îmi fac emisiunea pentru Dumneavoastră. Păcat. Sunt unii care le vor trimite mesaje de mulțumire. Aceia nu sunteți, însă, Dumneavoastră. Au fost aproape 7 ani grei, dar frumoși. Ne revedem curând”, a scris Rareș Bogdan, pe Facebook, atașând o fotografie cu un citat din Regele Mihai: „Un lucru pe care l-am învățat în tinerețe a fost că prietenii te pot dezamăgi mai mult decât dușmanii. Alt lucru învățat atunci a fost că în momentele cruciale rămâi singur.”