Daniel Ghiță DĂ DE PĂMÂNT cu Șerban Huidu: Îl trimitem să conducă pe străzi și SCĂPĂM de inamici

Deputul PSD Daniel Ghiță îl atacă pe Șerban Huidu. Daniel Ghiță spune că e incorect că Huidu a scăpat de închisoare după ce a ucis mai mulți oameni într-un accident.

"Vin rușii in România?? Stați liniștiti, noi NU avem nevoie de armată franceză: il avem pe Șerban Huidu! Il trimitem sa conducă mașina pe străzi : scăpăm de trei inamici! Huidu, e omul nostru. Pune masca pe toată fața, Huidule. În România cine omoară trei oameni e liber! O MAMĂ a furat o jucărie: condamnată un an de zile închisoare cu executare! Fiul ei, Orlando Dogaru, moare înecat. Mama lui iși executa pedeapsa in închisoare… pentru o simplă jucărie! Am mediatizat cazul in 2015! Avem “șoferul “ de elită Șerban Huidu pregătit pentru ruși: cu mașina pe străzi , cu mască, fără mască!

Nihil Sine Deo", scrie Daniel Ghiță pe Facebook.