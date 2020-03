Daniel Sturridge, fostul jucător al echipelor Manchester City şi Liverpool, a plecat de la Trabzonspor, după ce a fost suspendat din fotbal pentru că a pariat

Daniel Sturridge, fostul jucător al echipelor Manchester City şi Liverpool, a primit o suspendare de patru luni din fotbal şi o amendă de 170 de mii de euro pentru că ar fi pariat pe meciuri de fotbal, anunță MEDIAFAX.

Jucătorul în vârstă de 30 de ani a reacţionat imediat. A realizat un filmuleţ în care a vorbit atât despre pedeapsa primită, cât şi despre despărţirea de clubul din Turcia, Trabzonspor.

Citește și: După ce au golit rafturile, speriați de coronavirus, românii vor să dea marfa înapoi

„Cu toate că la apel, în justiţie, am demonstrat că nu am pariat şi nimeni din anturajul meu nu a pariat, am fost condamnat. Sunt devastat, sezonul meu s-a terminat. Mă simt inconfortabil şi nu cred că este corect să continui la o echipă pe care nu o pot ajuta, aşa că am decis de comun acord cu Trabzonspor să încheiem colaborarea”, a spus Daniel Sturridge, pe youtube.com.

Daniel Sturridge semnase cu Trabzonspor în august 2019, pe o perioada de trei ani. În acest sezon a evoluat în 16 meciuri, marcând de şapte ori.

Incidentul în care este implicat atacantul englez a avut loc în anul 2018, iar acesta a primit o suspendare de şase săptămâni, în vara lui 2019, dar Federaţia Engleză a făcut apel.

Citește și: Dana Budeanu aruncă bomba: Cine e ministrul PSD care ar urma să fie luat de DNA, după Sorina Pintea

FIFA a confirmat că suspendarea fotbalistului se aplică la nivel mondial.