Daniel Zamfir, acuzații grele la adresa lui Tăriceanu: se vede undercover, la bere, cu liderii ALDE

Senatorul Daniel Zamfir susține că președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, i-a convocat pe cei de la ALDE Brașov ”la o bere undercover” pentru a le explicat cum a dezertat el către PSD. Zamfir susține că a ”dezertat” către PSD pentru că ALDE nu-i mai susține proiectele de lege, în timp ce PSD i-a oferit garanții în acest sens.

”DESPRE DEZERTARE

Azi, președintele ALDE, dl Tăriceanu, anunța câțiva colegi de la Brașov, ca-i invită, undercover așa, la o bere sa discute despre dezertarea mea prin afilierea la grupul PSD din Senat. Dincolo de faptul că nu mi se pare deloc mai dezonorant sa te afiliezi grupului PSD decât grupului Pro Romania, ceea ce au făcut colegii de la Camera Deputaților, rămâne pe fond discuția despre dezertarea mea. Chiar va simtiti confortabil, dle presedinte, cu subiectul ăsta? Eu mă simt extrem de confortabil ca nu i-am trădat niciodată pe cei care m-au trimis în parlament. Mi-a cerut Orban sa renunț la legile împotriva abuzurilor, că altfel mă da afară. Eu n-am renunțat și am fost exclus. Am ales ALDE având mare încredere că lupta împotriva abuzurilor e linia politică a acestui partid, imprimata, bineînțeles, de dvs. Stiti bine că nu am cerut funcții, am vrut doar să susțineți legile astea. Acum, atât lupta împotriva abuzurilor din justiție, cât și legile promovate de mine, nu mai sunt prioritățile conducerii ALDE. Am redepus legile împotriva abuzurilor pe care le susține grupul PSD. Legile împotriva abuzurilor vin in sprijinul a patru milioane de români abuzați de bănci, IFN-uri, recuperatori și executori. Așadar, dle presedinte, "dezertez"!Rămân alături de patru milioane de familii de români si mă afiliez celor care susțin legile!”, scrie Daniel Zamfir.