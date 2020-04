Daniel Zamfir, acuzații EXPLOZIVE: Prietenii lui Florin Cîțu, abonați la IMM Invest

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține că ”prietenii” ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, sunt abonați de bază la programul IMM Invest.

”PRIETENII LUI CITU, IFN-URILE, ABONATII DE BAZA LA IMM INVEST

Haideti sa vedem pentru cine da statul roman garantii ca sa repornim economia:

Capital Leasing, Mobilo Credit, EcoFinance IFN, Imocredit, Easy Credit 4 All, Agrinvest Credit, Rocredit, Krom Invest, Rapid Credit și IFN Împrumut SA.

O fi si IFN-ul secretarului general al PNL, Robert Sighiartau?

Asta a fost "soparla " pe care a introdus-o Citu in programul IMM INVEST ca sa dea prietenilor bani cu dobanda zero! Asa repornim noi economia? Dand banii gratis IFN-urilor care sa-i jupoaie pe romani?

Am votat in Senat excluderea IFN-urilor din program dar, in mod sigur, vor ataca la CCR ca sa traga de timp sa se consume plafonul...

O sa vina ziua cand vei da socoteală pentru toate hotiile astea, vanzatorule!”, scrie Daniel Zamfir.