VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 46: Să ne ia ungurii! Toți v-ați prostituat cu UDMR

A apărut episodul 46 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre autonomia Ținutului Secuiesc și ironizează toate partidele politice, care în ultimii ani au făcut înețelegeri multiple cu UDMR.

”Subiectul de astăzi este bineînțeles trecerea tacită a proiectului privind autonomia Ținutului Secuiesc. Aș putea să am un discurs asemănător celor pe care politicienii îl vor avea, probabil, astăzi, pozând în acești naționaliști și apărători ai suveranității etc. Reacția va fi din toate partidele, același discurs ipocrit. Eu nu voi avea o astfel de reacție, eu nu sunt politician, de aceea pot să am o reacție normală, reală, nu una ipocrită pretinzând că sunt această apărătoare de granițe și de principii, într-o țară în care prostituata UDMR v-a ajutat în toate alegerile, pe toți. Pentru că vreau să setez foartre clar o singură idee, înainte de a analiza imbecilitatea care s-a petrecut la Camera Deputaților. Eu nu halesc chestia asta cu ungurii care vin și ne fură pământul, că fug cu el în Ungaria, că decupează teritorii. Asta a fost și pe vremea lui Dej, este o marotă folosită de toate partidele politice, în absolut toate situațiile, vorba aia, cu ungurii faci treaba cea mai bună. Ați stat la același nivel de prostituție cu UDMR la toate alegerile: și la parlamentare, și la locale, și la prezidențiale, toate partidele. Reveniți-vă din naționalism și din funerism! Bă, știți ceva? Când îți negocieri majoritatea, voturile în Parlament cu ăștia despre care astăzi spui că, vezi Doamne, ne fură țara, nu prea merge. Sunteți prostituate pe aceeași stradă, hai să mucles, că peștele este același”, spune Dana Budeanu.

