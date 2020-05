Daniel Zamfir jubilează și anunță o veste importantă: au cedat! Am învins!

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține că are informații conform cărora liberalii nu vor mai ataca la CCR noua variantă a Legii dării în plată. Zamfir arată că totul s-a produs la presiunea oamenilor, iar odată ce legea va fi promulgată de președinte, oamenii putea să-ți re-echilibreze contractele cu băncile.

”AU CEDAT!!! AM INVINS!!!

Dupa ce au votat impotriva Legii darii in plata, in urma devoalarii ipocriziei fara margini si nu un ultimul rand a presiunii oamenilor aflati un pragul ruinei, PNL a fost nevoit sa renunte la atacarea la CCR a Legii darii in plată! Chinul sutelor de mii de familii de romani se va încheia! Toti cei care au credite in CHF sau in alte monede care s-au devalorizat cu mai mult de 52,6% fata de momentul semnarii contractului, vor putea acum sa ceara re-echilibrarea contractelor, iar instantele vor fi OBLIGATE sa o faca! In aceeasi situatie sunt si cei cu credite in lei, a caror rata a crescut cu mai mult de 50% ! Dreptatea a invins!

DATI SHARE!!!!”, scrie Daniel Zamfir.