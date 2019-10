Danny DeVito va primi premiul pentru întreaga activitate la festivalul Camerimage

Danny DeVito, cunoscut pentru roluri memorabile din serialul TV "Taxi" sau din filmul "Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest" al lui Milos Forman, va primi premiul pentru întreaga carieră în actorie la Festivalul Internaţional de Film Camerimage, care va avea loc la Toruń, în Polonia, între 9 şi 16 noiembrie, anunţă Variety, potrivit news.ro.

DeVito a fost nominalizat la premiile Oscar, la categoria "cel mai bun film", alături de Michael Shamberg şi Stacey Sher în calitate de producător pentru "Erin Brokovich" (2001), de Steven Soderbergh. El a câştigat şi un Glob de Aur pentru "cel mai bun actor în rol secundar" pentru "Taxi" în 1978.

Citește și: Fanii Queen au adus un omagiu trupei, realizând propriile versiuni pentru trei piese ale formației

DeVito a colaborat cu Oliver Stapleton la "The Comedian" (2016), de Taylor Hackford, cu Dante Spinotti la “L.A. Confidential” (1997) al lui Curtis Hanson, cu Donald Peterman la “Get Shorty” (1995) al lui Barry Sonnenfield, cu Stefan Czapsky la “Batman Returns” (1992), de Tim Burton şi cu Dean Cundey la "Romancing the Stone" (1984), de Robert Zemeckis.

Danny DeVito a regizat, între altele, "The War of the Roses" (1989), "Hoffa" (1992), "Death to Smoochy" (2002), "Throw Momma From the Train" (1987), "Curmudgeons” (2016), "Duplex” (2003), "The Ratings Game” (1984) şi "The World’s Greatest Lover” (1977) şi a produs filme ale unora ca Milos Forman, Quentin Tarantino şi Steven Soderbergh.

DeVito va apărea în două filme Disney în 2019: live-action-ul "Dumbo" al lui Tim Buton, unde îl va juca pe Max Medici, şi "The One and Only Ivan".