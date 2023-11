Dansatoarea şi managerul Alexandra Damiani, la Bucureşti: Ballets Jazz Montréal îi invită pe spectatori la o plimbare cu Cohen

Alexandra Damiani, directorul artistic al companiei de dans Ballets Jazz Montréal, a spus, într-o conferinţă de presă la Bucureşti, că spectacolul „Dance Me”, omagiu adus lui Leonard Cohen, „este o scrisoare de dragoste trimisă către Cohen dar şi către lume”, potrivit news.ro.

Ea a invitat publicul în sală pentru a se bucura de „un ritual”, pentru că „acest spectacol este o călătorie de neuitat”. Cea de-a 24-a ediţie a Întâlnirilor JTI promite spectatorilor două seri de încântare, joi şi vineri, de la ora 19.30, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Naţional Bucureşti.

„Am dansat pentru ea (companie, n.r.), acum 20 de ani, şi faptul că am cunoscut compania din interior m-a făcut să-mi doresc să vin director artistic mai târziu. Pentru că este o companie căreia nu-i este teamă să experimenteze în faţa publicului. Avem partea de divertisment şi partea de artă. Compania îşi doreşte să le aibă pe ambele. Dansatorii companiei din prezent sunt unii dintre cei mai buni din lume, dau dovadă de tehnică, au o etică nemaipomenită, dar sunt şi generoşi, dinamici, tehnica lor inspiră”, a definit ea compania de dans.

Damiani a vorbit la TNB despre spectacolul „Dance Me”, „un omagiu pentru artistul Leonard Cohen şi este şi ambiţios pentru că au lucrat foarte mulţi artişti la el, sunt trei coregrafi, veţi vedea, luminile sunt senzaţionale, există parte de proiecţie video şi am încorporat versurile, cuvintele, poezia sa. Dar, în acelaşi timp, în 2016, când a fost creat spectacolul, a fost un mare risc, pentru că, până la urmă, cântecele şi poezia lui Cohen sunt de sine stătătoare, n-ai nevoie de dans ca să-ţi placă. De aceea, a trebuit să abordăm opera sa umil şi să ne gândim cum putem aduce dansul în muzica sa. Muzica sa e deja plină de toate amintirile pe care toate generaţiile le au. Ballets Jazz Montréal a reuşit să facă acest spectacol-omagiu pentru Cohen invitându-i pe spectatori la o plimbare cu Cohen. Lui Cohen îi plăcea foarte mult să se plimbe şi îi invităm pe spectatori să se plimbe prin toate amintirile cu el, pe ninsoare, prin ploaie, primăvara, atunci când revine speranţa. Ne-am dorit să fim la aceste Întâlniri pentru că dansul nostru aduce pasiune iar spectacolul este o scrisoare de dragoste trimisă către Cohen dar şi către lume”.

Spectacol coerent

„Veţi vedea un spectacol ambiţios, sunt trei coregrafi, Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa şi Ihsan Rustem, fiecare cu viziunea sa. Spectacolul este foarte coerent. A fost o competiţie la început, în ceea ce-i priveşte pe cei trei coregrafi petnru alegerea pieselor”, a promis Damiani.

Selecţia melodiilor a trebuit să fie încuviinţată de Leonard Cohen. El şi-a dat consimţământul pentru slecţie şi şi-a dorit să nu fie doar hit după hit, ci şi compoziţii din albumele sale de final. Responsabilă de selecţia finală a fost coregrafa Annabelle Lopez Ochoa.

„Cei trei au reuşit să nu fie în contrast, dar în acelaşi timp să fie complementari unul faţă de celălalt, astfel încât spectacolul este un mozaic”, a povestit Damiani.

Directoarea artistică a companiei a dat şi câteva detalii despre implicarea lui Cohen în acest spectacol. „Cohen venea la repetiţii şi a murit cu câteva luni înainte de premiera spectacolului. Ihsan Rustem mi-a spus că la repetiţia generală, a avut un sentiment de parcă Cohen ar fi fost acolo. Cohen se simte în spectacol, prin silueta care trece prin pălărie şi prin impermeabilul său emblematic”, a spus ea.

Turneul acestui spectacol a început în Grecia, continuă la Bucureşti, va ajunge în Franţa, Spania.

În ceea ce priveşte reînnoirea drepturilor, managerul a spus: „Ne dorim acest lucru, dar Fundaţia Leonard Cohen este într-o luptă internă, situaţia este cam haotică în familie, vom vedea”.

„Leonard Cohen face parte din cultura canadiană. Cohen este viaţă”, a spus Alexandra Damiani. „În turneele pe care le-am avut am avut un succes uriaş. Am descoperit foarte multe fan cluburi”, a mai precizat managerul.

Gilda Lazăr, director JTI, a anunţat, în cadrul conferinţei, că anul viitor, când se vor împlini 25 de ani de spectacole în România, compania Be Dance, din Taipei, China, este invitată. Artiştii vor susţine spectacole şi la Sibiu, la FITS.

„Compania JTI aniversează în acest an 30 de ani, o istorie care este parte din ceea ce s-a întâmplat bun în România după 1990. Suntem mândri că am reuşit să organizăm neîntrerupt, din anul 2000, un eveniment de talia Întâlnirilor JTI. Nu a fost uşor, de-a lungul timpului, ca împreună cu echipa noastră de colaboratori, Valerian Mareş şi Silvia Ghiaţă, să menţinem standarde foarte înalte şi să aducem în România trupe celebre sau spectacole prezentate în premieră în ţara noastră. Dar bucuria cu care publicul aşteaptă un nou spectacol, aplauzele în picioare timp de minute întregi, sălile neîncăpătoare pentru publicul din ce în ce mai numeros de la an la an, arată că facem ceea ce trebuie şi că e bine să continuăm”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs şi Comunicare JTI Romania, Moldova şi Bulgaria.

Inaugurate în anul 2000 de celebra companie de balet Bejart Ballet Lausanne, Întâlnirile JTI au fost dedicate îndeosebi dansului, găzduind coregrafi şi trupe celebre, printre care Nacho Duato şi Compania Nacional De Danza, Joaquin Cortes, Alvin Ailey American Dance Theater, Tango Pasion, Les Ballets de Monte-Carlo, Sylvie Guillem şi Russell Maliphant, Gigi Căciuleanu şi Baletul Naţional din Chile, Alonzo King Lines Ballet, Vortice Dance Company, Maria Pagés şi Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan Company, Quartet Gala-Mats Ek, Ana Laguna, Susanne Linke şi Dominique Mercy, în 2017 Noism, cea mai importantă companie de dans contemporan din Japonia, în 2018 compania de dans Martha Graham, iar în 2019 compania IT Dansa, din cadrul Institutului de Teatru din Barcelona. Întâlnirile JTI din 2020 şi 2021 au fost amânate din cauza pandemiei desfăşurându-se cu un decalaj de un an. Ediţia din 2020, care a avut loc în 2021 i-a avut ca invitaţi pe Wynton Marsalis, cel mai mare trompetist contemporan şi Jazz at Lincoln Center Orchestra. În 2022, compania de dans Jean-Claude Gallotta a prezentat My Ladies Rock la Bucureşti şi Sibiu, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, iar Aterballetto, cea mai mare companie italiană de dans a prezentat Don Juan.

Întâlnirile JTI cu Ballets Jazz de Montréal sunt organizate de Fundaţia Art Production.