Dănuţ POP: Cioloș se ascunde și nu îl caută nimeni

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că Dacian Cioloș se ascunde și nu îl caută nimeni.

''Constituția spune că Președintele României consultă partidele PARLAMENTARE în vedereea învestirii unui nou guvern. Nu pe tine! Citește Constituția!

PLUS nu are parlamentari, consilieri locali, nu are consilieri județeni, nu are primari, există doar în acte. Nu ai avut curaj să candidezi singur. Ce să-ți propună ție, președintele Klaus Iohannis? Iar te bagi în seamă ca în 2016? În ce calitate îți exprimi tu disponibilitatea? USR a spus clar că nu se bagă la guvernare!

Te ascunzi și nu te caută nimeni!'', a precizat Dănuț Pop.