Dănuț Pop (PER) îi critică pe parlamentari: Au sărbătorit prin discursuri siropoase marcarea a 30 ani de la adoptarea Constituției!

Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist Român (PER), critică atitudinea parlamentarilor în ziua în care se sărbătoresc 30 de ani de la adoptarea Constituției.

"La declaratii nu-i intrece nimeni pe parlamentari! Astazi au sarbatorit prin discursuri siropoase, marcarea a 30 ani de la adoptarea Constitutiei! Mai că le-a curs o lacrimă politicienilor, asa cum le sta bine unor personaje sezoniere in Parlament, mimând patriotismul şi generând emotie. Eu as numi ziua bocitorilor Constitutiei! Ei sunt cei care au transformat acest act in hartie igienică, cu tot cu drepturile si libertațile românilor!

Pentru noi, cei care ne minunam zilnic de degradarea scenei politice, de ignoranța politicului in general, de analfabetismul funcțional manifestat de oficialități, ziua Constituției este de fiecare dată când remarcăm acte si fapte neconstituționale, in diferite domenii, de la legi adoptate până la OUGuri!

Este fascinant să îi auzi vorbind despre traseism, reforma administrativa, vanzarea terenurilor agricole, reforme in justiție sau alte subiecte care vizeaza echilibrarea puterilor in stat ori schimbarea tipului de republică!

După mulți ani, sintagma rămâne valabilă: Vorbă multă, fapte puține! Ați bifat şi ziua asta!", a spus Dănuț Pop.