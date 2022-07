Dănuț Pop, liderul PER, face acuzații: De când Nicusor Dan a preluat mandatul de Primar General, calitatea vieții în capitală a scazut în mod constant

De cand Nicusor Dan a preluat mandatul de Primar General, calitatea vietii in capitala a scazut in mod constant si dramatic, acuzăă liderul PER, Dănuț Pop. Poluarea este la cote maxime, in conditile in care nu avem un plan integrat de calitate a aerului care sa fie implementat si respectat atat de municipalitate, cat si de noi toti. Un asemenea plan presupune cresterea numarului de piste de biciclete, a numarului de vehicule nepoluante pentru transportul in comun, precum si restrictii de trafic, mai ales in zonele centrale, supra-aglomerate, pe modelul unor capitale europene spre al caror model ar trebui sa tindem, mai susține acesta.

Un alt motiv pentru care poluarea este in crestere este lipsa unui registru al spatiilor verzi, intocmit cu respectarea categoriilor prevazute de lege. Actualul registru pe care-l tine primaria capitalei nu respecta legea si este de natura sa induca in eroare si sa favorizeze anumite dezvoltari imobiliare contrare cel putin spiritului legii. Nevoia stoparii constructiilor haotice pe spatiile verzi, precum si protejarea si, de ce nu, cresterea suprafetei spatiilor verzi este o cerinta evidenta a societatii de care doar primariile din Bucuresti se pare ca nu tin cont, prin eliberarea in continuare a autorizatiilor de constructie si prin intrarea in legalitate a constructiilor facute fara autorizatii pe spatiile verzi.

In cateva zile vom fi loviti dinnou de un val de canicula, iar autoritatile locale vor fi, pentru a cata oara, luate din surprindere. Poate impactul nu ar fi fost atat de mare la nivelul Capitalei, daca autoritatile locale respectau legea si aveau grija de conservarea si chiar marirea suprafetelor ocupate de spatii verzi si daca aveau grija de calitatea aerului.

Dar pentru ca nu au facut nimic din toate astea, nu ne ramane decat sa ne sufocam pe asfaltul incins si omniprezent al Capitalei. Poate macar de data asta, ne da primaria un pahar cu apa… Cred ca sperantele sunt desarte si din punctul asta de vedere.