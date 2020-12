Dănuț Pop (PER): 'Cea mai dezamagitoare nominalizare a PNL!'

Liderul PER, Dănuț Pop, nu este de acord cu nominalizarea lui Florin Cîțu în calitate de premier.

„Eu am mai scris despre Cîțu! El este un “model” de turbare politică după celebrele sale declarații, cea mai cunoscuta fiind că “Sănătatea și învățământul nu sunt priorități pentru guvern”. Delirul lui Câțu a continuat cu "toate documentele Ministerului de Finanțe să devină secret de stat”! Să avem in vedere lobbyul excesiv pentru băncile străine din România pe care acesta îl face și mai ales promisiunile făcute fata de IMMuri in ultimul an.

Unde mai pui ca Florin Cîțu este chiar cel care a fugit in martie, fix înaintea votului de învestitură din Parlament, ca Prim-Ministru și asta doar pentru că este el “băiețaș de politica” și a considerat ca Orban, președintele PNL, se cuvine sa fie premier.

Intelegam că după vorba, după port sau hobby-uri, Câțu este la modă acum, dar derapajele sale arată că are dificultăți de a se exprima decent în condiții de tensiune politică.

Totuși, sunt impresionat de promovarea ideii că Florin “Cîțu salvează economia", șablon aplicat pe jos, prin București, lângă gurile de metrou sau trecerile de pietoni. Nu înțelegeam de ce trebuie să rămană scris ceva ce nu simte nimeni”, a spus Dănuț Pop.

