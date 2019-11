Dănuț Pop (PER): 'Cîțule, ești un trădător de țară!'

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că Florin Cîțu este un trădător de țară, dornic de faima, care se aventurează în privatizări.

''In urma cu o luna, cand se vorbea despre autostrada Comarnic-Brasov, actualii guvernanti spuneau ca un guvern de tranzitie “evident ca nu poate face autostrazi”, dar se pare ca acestia par sa aiba cu totul alte obiective. Florin Cîțu, celebrul ministru de Finante, ne spune “că vrea să listeze minim 20% din CEC Bank, pe lângă planul de listare a Hidroelectrica”. Mai mult, acelasi Florin Cîțu a intrat in vizorul specialistilor in domeniu,care il critica vehement pentru mesajele si masurile pe care acesta le transmite cetatenilor Romaniei. In alta ordine de idei, in timp ce romanii cred ca liberalii bine intentionati au venit sa guverneze, apare acest dezorientat rebel, dornic de faima, care se aventureaza in privatizari. Practic, autostrazile nu se pot face in guvern de tranzitie, nici macar nu vor a fi incepute, dar se vede bine ca acelasi guvern de tranzitie poate face privatizari. Vor sa vândă România pe bucăți? Lanțul imbecilităților guvernamentale continuă astăzi și prin Câțu, acest nepatriot asumat și posibil reprezentant al unor grupuri de persoane dubioase, interesate de părți de Românie!

Asadar, daca cineva se mira ce cauta acest personaj arogant și tupeist in guvern, acum avem raspunsul. Trebuie sa vanda tot ce mai are in proprietate Statul Roman si sa ne îndrepte cu viteza catre statutul de colonie. Bravo, liberalilor, ati gasit solutia pentru a repara Romania!'', susține Dănuț Pop, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.