Dănuț Pop, președintele PER: Embargoul aplicat Rusiei de catre Comisia Europeana ne afecteaza pe noi

Embargoul aplicat Rusiei de catre Comisia Europeana ne afecteaza pe noi, membrii Uniunii Europene, atenționează președintele PER, Dănuț Pop.. Cu acest aspect cred ca suntem toti de acord, se vad clar efectele si mai ales, se simte situatia in care ne aflam. Se cauta solutii cu disperare iar Rusia nu pare afectată de sanctiuni, rubla s-a apreciat, in timp ce nouă ne-a scazut dramatic puterea de cumparare si nivelul de trai. SUA impune sanctiuni si UE executa. Dolarul si rubla se intaresc iar euro scade si prostii platesc.

Realizarea unui cos comun pentru energie si gaze este o masura nedreapta pentru tarile care pot produce singure. Asadar, stim cu totii ca Romania poate produce si ar putea face față acestei crize, am mai explicat cum! Le trebuie doar curaj!

PER se pozitioneaza impotriva acestei masuri si propune ca surplusul raportat dupa asigurarea tarii noastre cu energie si gaz, sa fie destinat cosului comun european.

Solicitam guvernului să se pozitioneze inteligent in fata Bruxelles-ului si sa ii prioritizeze pe romani. S-o lasa mai moale cu solidaritatea si fratia europeana caci mereu am fost priviti ca cetăteni de mâna a doua in UE! Suntem membrii de 15 ani si inca ne santajeaza cu MCV si Schengen! “Frati europeni", brânza este pe bani!