Dănuţ Pop: Tăriceanu este scăpat de dosare după modelul Ponta. SOV ar trebui să spună ce știe

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că achitarea lui Călin Popescu Tăriceanu s-a produs după modelul Ponta. Interesant este că Partidul Ecologist Român (PER) este aliat cu PSD la alegerile europarlamentare și un astfel de atac este foarte interesant în logica a ceea ce va veni în continuare în zona politică centrală.

''Scriam zilele trecute despre cum Victor Ponta este scapat de dosare penale iar astazi aflam ca si Tariceanu a fost achitat in tentativa aia de dosar despre marturie mincinoasa. Doar daca ne gandim la cine a fost primul care a aprobat protocoalele secrete dintre SRI- DNA, la vanzarea gazelor romanesti de la Marea Neagra ori la dosarul despre șpaga in cazul “Delta Dunarii” care a fost clasat, vom ajunge la un singur nume: Calin Popescu Tariceanu. De ce justitiarii din Romania nu vor sa faca lumina in aceste cazuri? I-au făcut un dosar de doi lei pe mărturie mincinoasa dupa modelul “praf in ochii romanilor”, ca si la Victor Ponta.

Apoi, nu am inteles de ce Senatul nu aproba cercetarea lui Tariceanu daca se presupune ca este nevinovat si avand in vedere ca dosarul său are peste 70 de volume, cu peste 17.000 de pagini, deci, este un caz cel putin interesant de cercetat. In ochii multor romani, Calin Popescu Tariceanu este un tradator de neam si tara, numele său legându-se de multe cazuri ori evenimente politice care fie dezavantajeaza România, fie au ramas un mister privind corectitudinea si legalitatea ori moralitatea sub care s-au realizat si/ sau desfăţurat. Despre nerealizările politice ale lui Tăriceanu am mai scris si au scris si altii. De data aceasta, SOV îi reproșează că „nu a avut nicio reținere în a profita material de pe urma funcțiile pe care le-a deținut în statul român”. Ar fi bine ca Sorin Ovidiu Vantu să spună tot ce stie despre acest ipocrit uns cu toate alifiile, doritor să ajungă si preşedintele României. Altfel, va continua să influenteze ori chiar să hotărască destinele acestei ţări.'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.