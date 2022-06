Darius Olaru vrea maximum de puncte cu naționala României: Nu am mai jucat 4 meciuri în 11 zile

Fotbalistul echipei naţionale a României, Darius Olaru, a declarat, joi, într-un interviu publicat pe platforma de conţinut video a Federaţiei Române de Fotbal, că speră ca prima reprezentativă să obţină maximum de puncte în primele patru partide din noua ediţie a Ligii Naţiunilor, cele două cu Muntenegru, cu Bosnia-Herţegovina şi Finlanda, conform Agerpres.

"Nu am mai jucat 4 meciuri în 11 zile... eu nu am mai jucat niciodată într-un interval aşa de scurt. Dar noi ne dorim victoria în fiecare meci. Aşa că sperăm să obţinem 3 puncte în primul meci, pentru că acesta e cel mai important. Apoi vor urma şi celelalte, dar dacă îl vom câştiga pe primul vom pleca cu un moral bun. Sper să obţinem maximum de puncte în aceste prime patru meciuri (n.r. - din Liga Naţiunilor)", a afirmat Olaru, aflat în cantonamentul primei reprezentative de la Mogoşoaia.După ce a participat de două ori cu selecţionata U21 la Campionatul European, mijlocaşul îşi doreşte să joace şi cu naţionala de seniori la EURO 2024."O calificare la EURO 2024 ar însemna un vis împlinit pentru mine. M-am bucurat să fiu la turnee finale cu naţionala de tineret, acum sper să îmi îndeplinesc şi visul cu naţionala mare", a menţionat el.Darius Olaru este de părere că 2021-2022 a fost cel mai bun sezon al său de până acum, chiar dacă a ratat câştigarea titlului cu FCSB."Din punct de vedere al statisticilor cred că este cel mai bun sezon al meu de până acum. Şi sezonul trecut a fost bun, însă şi actualul, din păcate, s-a încheiat cu acelaşi rezultat, adică am ratat titlul. Însă cred eu că pe viitor va fi mai bine", a adăugat fotbalistul în vârstă de 24 de ani.Echipa naţională de fotbal a României va juca în luna iunie în Liga Naţiunilor cu Muntenegru (pe 4 iunie, ora 21:45, la Podgorica şi pe 14 iunie, ora 21:45, pe stadionul Rapid-Giuleşti), cu Bosnia-Herţegovina (7 iunie, ora 21:45, stadion Bilino Polje - Zenica) şi cu Finlanda (11 iunie, ora 21:45, stadion Rapid-Giuleşti).