Darius Vâlcov: Șase din șapte fonduri de pensii private au investit în RDS. Când vinzi iluzii e fraudă

Darius Vâlcov, consilier de stat al premierului, a declarat vineri că șase din șapte fonduri de pensii private au cumpărat acțiuni la RCS-RDS, în condițiile în care compania a înregistrat, într-un an scăderi pe bursă de 25%, iar trendul se menține și în anul următor.

"RCS-RDS anul trecut această companie, care nimeni nu știa cât valorează, s-a gândit hai să ieșim, deși aveau 153 de milioane de euro capital, atât aveau ei bunurile lor, să ieșim pe piață să ne evaluăm. La cât s-au evaluat? La patru miliarde de lei, adică de patru ori mai mult. Au ieșit pe piață în condițiile în care cei care trebuiau să cumpere știau- această companie are dosar penal, chiar atunci au ieșit. Administratorii ei, în dosar penal. Între 30 și 50% dintre rețele nu au avize, adică s-au legat prin localități, a sunat cineva de la DNA au mai sunat din altă parte și s-au rezolvat lucrurile în sensul că au trecut cu firul. Fondul de pensii au zis hai să cumpărărm acțiuni la RDS. Cu cât? 4 miliarde. Patru valorează? Cu atât cumpărăm și noi. Ce s-a întâmplat într-un an? Șase din cele șapte fonduri, minim cinci au acțiuni la RDS în condițiile în care într-un an de zile acțiunile au scăzut cu 25%, adică azi compania nu mai valorează patru miliarde, valorează trei. Într-un an trendul este să se ducă cu încă 25% în cap, în condițiile în care astăzi compania are 1,2 miliarde de euro datorii", a declarat Darius Vâlcov, la România TV.

Acesta susține că se poate suspecta o fraudă, în condițiile în care tehnologia companiei este una învechită și sunt posibile scăderi în continuare.

"Nu putem decât să spunem oamenilor. ASF trebuie să intervină pentru că atunci când te listezi la bursă vii cu un prospect și spui cumpărați acțiuni la Digi că acțiunea e cu 10% mai mult, iar într-un an tu ești cu 25% mai puțin, nu te dezvolți, îți faci mai multe datorii, să știi că în acel moment se cheamă în SUA fraudă, iar această fraudă trebuie verificată. Luni pe bursă poate oricine să verifice de ce o companie care are tehnologia învechită pentru că suntem amândoi conștiență că în 3-4 ani nu se va mai trage cabluri în România și nicăieri în lume, azi avem alte tehnologii. Când vinzi românilor o iluzie și le iei banii de pensii...", a mai spus fostul ministru al Finanțelor.

Darius Vâlcov a afirmat că cele șapte companii administrează 10 miliarde de euro.

"A fost un scandal cu Pilonul II. De unde a plecat? Am chemat cei șapte administratori, că sunt șapte SRL-uri care administrează pensiile private ale românilor, în sensul în care am zis că nu mai dam banii la stat dăm un 300 și ceva de mililoane de euro, fiecare are angajați între 20-30 de angajați, unul singur are 70 de angajați. Miliardul și jumătate doar comisionare, ei administrează 10 miliarde de euro. Am întrebat voi cu cine vă consultați? Vă consultați între voi?", a declarat Darius Vâlcov, consilierul de stat al premierului, la România TV.