Darius Vâlcov: În piața energiei lucrurile sunt mai delicate. Mafia e atât de mare

Consilierul premierului, Darius Vâlcov, a declarat vineri că în piața energiei mafia este mare, iar cei care încearcă să schimbe lucrurile sunt amenințați și șantajați. Vâlcov a transmis și un mesaj celor care vorbesc despre politicieni penali.

"În piața energiei lucrurile sunt mai delicate. Mafia e atât de mare încât trebuie să te porți cu mănuși. Guvernul a modificat calculul redevențele. Curtea de Conturi spunea că atenție că voi calculați la un tarif care nu mai functionează. S-a modificat si s-a legat de nivelul de la Bursa din Austria. În acest an am încasat în plus cu 30 milioane de euro în acest cu această modificare legislativă care stătea în pixul președintelui ANRM, deci printr-un ordin al ANRM. Nu a semnat nici când a avut hotărâre judecatorească definitivă în 2013. Foarte mulți sunt stat în stat", a declarat Darius Vâlcov, consilierul de stat al premierului, la România TV.

Acesta a vorbit despre un sistem în care oficialii sunt amenințați dacă încearcă să regleze situația.

"Te amenință, te șantajează, iți pune catușele și dacă nu are cu ce. Ai familie, ai copii, până la urmă îți dorești să fii sănătos și să trăiești. Eu azi înțeleg foarte bine ce se întâmplă vom ajunge probabil în vârful acestui ciclon probabil în septembrie, este clar că lucrurile nu mai pot merge asa. Eu sunt din categoria penalilor, dar totuși să vedem ce fac penalii, oare nu se luptă cu niște mafioți?", a mai spus Vâlcov.