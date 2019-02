Darius Vâlcov promisiune MAJORĂ: Vrem ca ratele românilor la bănci să scadă la jumătate, față de valoarea actuală

Consilierul premierului Darius Vâlcov susține că prin OUG 114, Guvernul are ca obiectiv ca până la finalul anului ratele românilor să scadă la jumătate față de valoarea actuală.

”Ceea ce face Guvernul și ceea ce a făcut Guvernul este un act pe deplin justificat. Ce ne-am dorit cu OUG 114? M-ați întrebat de bănci. În momentul în care am luat această decizie ne-am uitat la faptul că ratele românilor sunt de 5-6-7 ori mai mari decât în restul țărilor Uniunii Europene. De fiecare dată ni s-a spus despre riscul de țară. Această creștere a ratelor care s-a produs în ultimii doi ani de zile este o creștere artificială. Aici este vorba despre comportamentul băncilor față de clienții români. Noi am zis în felul următor: Guvernul dorește ca până la finalul acestui an ratele românilor să scadă la jumătate față de valoarea actuală, dar chiar și așa ratele vor fi cu 20-30% mai mari ca în restul țărilor UE.

Băncile, în acest moment, au profituri triple în România față de restul țărilor UE. Se spune că vor pleca băncile din România. Nu vor pleca! Că acum au profit triplu și în viitor vor avea doar 20-30% față de restul Uniunii Europene, dar nu vor pleca.”, a declarat Darius Vâlcov, în cadrul emisiunii ”România 9”, de la TVR.