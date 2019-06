Darren Cahill, discurs INCENDIAR la Cluj: 'Am ajuns un mare antrenor pentru că am avut o mare jucătoare, Simona Halep'

Fostul antrenor al Simonei Halep, australianul Darren Cahill, susține că a ajuns un mare antrenor deoarece a avut parte de o mare jucătoare, Simona Halep, între ei existând o mare încredere și un mare respect, conform Mediafax.

Darren Cahill a declarat, sâmbătă, la Cluj-Napoca, la o discuție cu publicul din cadrul Sports Festival, că cel mai important lucru pe care l-a învățat în cariera sa este că un antrenor trebuie să asculte, să pună întrebările corecte și să câștige încrederea jucătorului său.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Pământul s-a mișcat - Cutremur în România

„Ca antrenor încerci să dai ce e mai bun cu orice jucător, cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat este că trebuie să asculți ca antrenor, nu poți antrena diferiți jucători în același fel și este important să încerci să antrenezi privind prin ochii jucătorilor, nu prin ai mei. Iar ca să faci asta ai nevoie de timp, trebuie să pui întrebările corecte, să câștigi încrederea jucătorul tău. Eu și Simona am avut o bună relație, am putut discuta unul cu altul despre diferite lucruri și a existat o mare încredere și un mare respect între noi și cred că asta a văzut și publicul. Amândoi am dat ce am avut mai bun. Nu poți să fii un bun antrenor fără avea un jucător mare. Iar Simona a fost o mare jucătoare înainte de a începe să lucrez cu ea și am avut noroc că am antrenat jucători buni. (...) Am ajuns mare antrenor pentru că am avut o mare jucătoare, Simona”, a spus Cahill.

Acesta a apreciat la Simona Halep rezistența sa și faptul că a jucat în culorile tricolorului pentru poporul român.

Darren Cahill va asista, sâmbătă, la BT Arena din Cluj-Napoca la un meci demonstrativ de tenis la care participă jucătorii Simona Halep, Daniela Hantuchová, Marius Copil și Fabio Fognini.