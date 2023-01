David Popovici, prezent la lansarea Academiei de înot a Clubului Sportiv Dinamo

Dublul campion mondial şi european David Popovici a participat, luni, la lansarea Academiei de înot a Clubului Sportiv Dinamo, proiect care îşi propune să iniţieze, în următorii 10 ani, 15.000 de copii, dintre care unul să participe la Jocurile Olimpice din 2028, informează Agerpres.

"Sunt aici pentru că eu cred în acest proiect, dar mai ales în oamenii care fac parte din acest proiect. Cel mai important aspect mi se pare faptul că Dinamo îşi propune să înveţe copiii să înoate prin joacă, exact cum am învăţat şi eu. E modul cel mai potrivit pentru a te îndrăgosti de apă. E important să ştii să înoţi pentru că nu ştii când îţi poate salva viaţa. În acelaşi timp e şi un sport foarte frumos, unul pe care eu am ajuns să-l iubesc. Am încredere în proiect pentru că ştiu că la baza lui sunt cei mai buni oameni, sunt aici pentru a întări această imagine. Le urez succes celor care fac parte din proiect. Sportul este benefic şi le prinde foarte bine copiiilor. Copiii trebuie să facă un sport, iar înotul este o metodă foarte bună pentru a începe un sport", a afirmat el într-o conferinţă de presă.

"Este o satisfacţie personală pentru că voi putea vedea de aproape cum eram eu când eram mic. Voi putea să observ îndeaproape cum vor creşte şi cum unii dintre ei vor reuşi să facă parte din lotul olimpic al României peste mai mulţi ani. Dacă ni se vor alinia programele de antrenament, sigur voi veni la academie, sunt convins că cei mici se vor bucura să mă vadă", a adăugat David Popovici.

Preşedintele CS Dinamo, Ionuţ Adrian Popa, a declarat că Academia de înot nu ar fi putut fi realizată fără David Popovici.

"Am plecat anul trecut de la o idee de a înfiinţa o Academie de înot asemenea celorlalte academii ale clubului Dinamo şi iată-ne azi în faţa faptului împlinit. Proiectul ţinteşte identificarea şi formarea de noi talente asemenea lui David Popovici pentru Jocurile Olimpice din 2028 şi 2032. Sigur acest proiect nu ar fi putut fi realizat fără David Popovici, în primul rând nu am fi avut ideea a face această academie. Cam tot ce am întreprins în mandatul meu a avut o reţetă financiară. Noi urmărim an cu an ca Dinamo să obţină o sumă cât mai mare din venituri proprii. Încercăm să ne descurcăm singuri, adică să ne autofinanţăm", a spus Popa.

Manager al Academiei de înot a CS Dinamo a fost numit Mihai Popovici, tatăl dublului campion mondial şi european. Acesta a menţionat că şi-ar dori ca proiectul să fie un exemplu şi pentru alte cluburi din ţară şi chiar pentru alte discipline.

"Mâine începe oficial acest nou proiect, preşedintele clubului Dinamo mi-a propus să coordonez acest proiect. Nu am stat pe gânduri şi m-am alăturat, încercând să aduc alături de mine cei mai buni experţi care pot să contribuie la acest proiect. Avem unul dintre cei mai buni antrenor din lume pentru copii şi juniori în persoana lui Walter Bolognani, iar lângă el sunt alţi 9 printre cei mai buni antrenori din România. Primul lucru pe care vrem să îl realizăm este să ajutăm ca 15.000 de copii să înveţe să înoate în următorii 10 ani, iar al doilea obiectiv, pe linie de performanţă, este să avem cel puţin un înotător format la CS Dinamo să participe la Jocurile Olimpice din 2028, altul decât David Popovici sau Robert Glinţă, şi cel puţin un sportiv care să ajungă într-o finală la JO din 2032. Sunt obiective foarte ambiţioase, dar avem convingerea că le vom atinge. Mi-aş dori foarte mult ca acest proiect la un moment dat să fie clonat şi aplicat şi în alte locuri din ţară. Dorim să fie un exemplu şi pentru ceilalţi şi nu numai în înot, ci şi la alte discipline", a precizat Mihai Popovici.

Coordonator tehnic va fi Walter Bolognani, fost coordonator al tuturor loturilor de juniori şi tineret ale Italiei, acesta declarând că îşi propune ca rezultatele să fie obţinute pas cu pas.

"Sunt foarte mândru şi fericit să fiu prezent aici. În septembrie am fost contactat de preşedintele Ionuţ Popa pentru acest proiect ambiţios al clubului Dinamo. Este o nouă provocare pentru mine, într-o altă parte a Europei, în care am ocazia să mă testez şi să ofer toată experienţa şi cunoştinţele mele clubului Dinamo. Există un potenţial mare şi cred că putem avea rezultate importante într-un termen mediu ca timp. Mâine începem cu programul de iniţiere, care reprezintă fundaţia, iar apoi vom da 100% pentru a satisface aşteptările înalte ale acestui club. În programul competitiv vom încerca să obţinem rezultate pas cu pas, de la lună la lună şi de la an la an. Într-o anumită măsură trebuie să uităm cuvântul 'campion', pentru că lucrul cel mai important este să creştem copii într-un mediu perfect. Eu am fost primit aici ca un rege, dar nu sunt un rege, sunt doar un om care şi-a dedicat întreaga viaţă profesională înotului. Am fost un om norocos pentru că am obţinut rezultate bune. Însă pe mine nu mă interesează datele din CV, CV-ul este în trecut", a menţionat el.

Antrenorul lui David Popovici, Adrian Rădulescu, susţine că România are copii talentaţi şi că academia le va oferi un mediu potrivit pentru a învăţa să înoate şi a realiza performanţă.

"Eu trăiesc cu convingerea că resursa umană este mult mai importantă decât cea materială. Mă bucur că proiectul acesta îşi propune să îi înveţe pe copii să înoate şi în acelaşi timp să le ofere un mediu potrivit pentru a se desăvârşi ca sportivi. Cred că avem potenţial, cred că avem copii talentaţi. Şi cred că mai mult decât să vedem în ce bazin şi cum ne descurcăm cu resursele materiale trebuie să facem un efort din punct de vedere uman şi să încercăm să fim versiuni mai bune ale noastre ca şi profesori şi instructori pentru a creşte viitoarele generaţii", a precizat Rădulescu.

Prezent la conferinţa de presă, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a afirmat că Academia de înot a CS Dinamo are toate ingredientele pentru ca proiectul să fie un succes.

"Baza sportului de performanţă este sportul de masă, iar datoria noastră este de a crea cât mai multe astfel de facilităţi pentru nataţie în acest caz, dar şi pentru celelalte discipline. Asta pentru ca în cel mai scurt timp să avem sportivi de cea mai înaltă performanţă şi cu care să ne putem mândri. Îi felicit pe cei de la CS Dinamo pentru că pun bazele unui astfel de proiect care îşi propune să selecţioneze şi să formeze sportivi pentru Jocurile Olimpice din 2028 şi 2032. David Popovici este exemplul pe care îl vede toată lumea, avem specialişti, avem manageri aşa că această academie are toate ingredientele unui proiect de succes", a precizat Covaliu.