De 1 Iunie,copiii din Miercurea-Ciuc s-au întâlnit cu echipajele de urgenţă, au învăţat tehnici de căţărare sau de prim-ajutor

Pe platoul din faţa Palatului Administrativ au fost aduse autospeciale de pompieri, de jandarmi sau ale Poliţiei Rutiere, precum şi vehiculele de intervenţie ale Serviciului Judeţean de Salvamont Salvaspeo şi mai multe ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă.Cei mici au avut posibilitatea să afle cum funcţionează sirenele de pe autospecialele de intervenţie, au putut să urce în acestea şi s-au declarat încântaţi de experienţele trăite.Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita le-a oferit celor mici posibilitatea de a deveni jandarmi pentru o zi şi de a se afla mai multe despre activitatea instituţiei, în speranţa că, mai târziu, unii ar putea alege această carieră.În plus, în centrul oraşului a fost prezent şi unul dintre cei doi câini aflaţi în dotarea IJJ Harghita, copiii fiind foarte dornici să-l cunoască şi să se fotografieze cu acesta."Le oferim posibilitatea să vină aproape de noi, ca şi copii, căci, poate, într-o zi, îşi vor dori să ne fie camarazi, adică să devină jandarmi. Suntem aici cu o mică parte din tehnica pe care colegii mei o au la dispoziţie, tocmai pentru a veni chiar şi în sprijinul copiilor, atunci când se află în pericol, pentru că ei sunt foarte importanţi pentru noi şi trebuie să transmitem acest mesaj de siguranţă încă de când sunt mici, să înţeleagă că suntem prietenii lor şi nu suntem decât împotriva celor care aleg, de bunăvoie, să încalce legea. (...) Ceea ce aducem noi azi este şi posibilitatea ca cei mici să fie jandarmi pentru o zi. Colegii mei le oferă o legitimaţie care le conferă calitatea de jandarmi pentru o zi", a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al IJJ Harghita, plt.adj. şef Gheorghe Suciu.Şi salvamontiştii harghiteni au fost prezenţi în centrul oraşului, unde au prezentat vehicule de intervenţie la accidente montane, dar şi doi dintre câinii de salvare pe care Serviciul Judeţean de Salvamont Salvaspeo îi deţine.Totodată, în Parcul Central din Miercurea-Ciuc, copiii au putut învăţa de la salvamontişti tehnici de căţătare dar şi cum să se comporte în arealul montan."Astăzi îi învăţăm pe copii practici de căţărare, de prim ajutor, comportament în areal montan. Acest lucru nu se întâmplă numai în Miercurea-Ciuc, ci şi în Gheorgheni, Odorhei, Topliţa, Vlăhiţa, avem evenimente pentru copii peste tot. Consider că este foarte important să fie familiarizaţi cu aceste lucruri pentru că, dacă facem o muncă de prevenire, atunci nu mai avem probleme pe munte. Dacă copiii vor şti cum să se comporte în areal montan, cum să se orienteze, cum să aibă grijă unul de celălalt, atunci nu sunt probleme, nu mai sunt accidentaţi, nu mai avem dispăruţi şi aceste este un lucru foarte important", a declarat pentru AGERPRES şeful Serviciul Salvamont Salvaspeo Harghita, Fekete Ors.Şi specialiştii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Harghita i-au învăţat pe copii tehnici de acordare a primului ajutor, pe platou fiind adus un manechin folosit la cursurile de prim ajutor, pe care cei mici au putut exersa.Şeful SAJ Harghita, dr. Peter Szilard, a precizat pentru AGERPRES că este foarte important ca încă de la vârste mici copiii să ştie cum să acorde primul ajutor, motiv pentru care este necesar ca autorităţile să investească în copii şi în acordarea primului ajutor.De asemenea, pe platoul din centrul oraşului a fost adusă şi o maşină de salubritate, pe care copiii au privit-o cu curiozitate, iar un autobuz al firmei locale de transport a făcut turul oraşului cu toţi cei care au dorit acest lucru, solicitările fiind extrem de numeroase.În Parcul Central din Miercurea-Ciuc, copiii au putut să parcurgă anumite trasee de ciclism, au dansat, au cântat sau pur şi simplu s-au jucat, sub privirile părinţilor sau ale bunicilor.Totodată, în cinematograful din oraş s-au proiectat filme pentru copii, în limbile română şi maghiară.Manifestările se întind pe parcusul întregii zile şi sunt organizare de Primăria municipiului, în colaborare cu mai multe instituţii şi organizaţii necuvernamentale, fiind de aşteptat ca, la final, numărul participanţilor să fie de câteva mii.Viceprimarul municipiului, Bors Bela, a afirmat că s-a încercat creionarea unui program în care toată lumea să se simtă bine şi a punctat faptul că, pe parcursul zilei, nu doar cei mici se pot distra, ci şi cei mari se pot simţi copii.