De Bruyne, jucător Manchester City: 'Am lucrat doar 15 minute sistemul de joc abordat în meciul cu United'

Manchester City a pregătit doar 15 minute formula de joc pe care a abordat-o în victoria obținută marți seară, 7 ianuarie, în fața rivalei din oraș, United, în semifinalele Cupei Ligii Angliei, scor 3-1, anunță MEDIAFAX.

"Am lucrat doar 15 minute de dimineață (n.red. - sistemul de joc abordat cu United)", a spus Kevin De Bruyne, potrivit dailymail.co.uk. "Doar atât. Am mai făcut așa de câteva ori în meciurile jucate contra echipelor care preferă să joace om vs om. Cardiff, United cred și Barcelona în primul sezon al lui (n.red. - Pep Guardiola) aici", a mai spus mijlocașul belgian în vârstă de 28 de ani.

Guardiola nu i-a folosit titulari pe Sergio Aguero și pe Gabriel Jesus pentru a doua oară în 13 luni și a reușit să se impună în fața celor de la United. Gabriel Jesus a intrat pe teren în minutul 80, înlocuindu-l pe Kevin De Bruyne, care a declarat că deși "cetățenii" au câștigat în manșa tur, urmează returul, de pe "Etihad Stadium", acolo unde se poate întâmpla orice

"Calificarea nu este rezolvată pentru că eu nu cred în regula cu golurile marcate în deplasare în cazul acesta, este evident că ei au nevoie să marcheze de două ori, așa că orice e posibil.

Cred că știm care sunt punctele lor forte și trebuie, în același timp, să facem cât mai puține greșeli. Ei sunt foarte periculoși pe contraatac. Cred că sunt mai periculoși așa decât atunci când au posesia mingii".

Returul dintre cele două formații va avea loc pe 29 ianuarie, meciul urmând să se dispute pe terenul lui Manchester City.

În cealaltă semifinală din Cupa Ligii Angliei se vor confrunta Leicester și Aston Villa. Partida tur are loc miercuri, 8 ianuarie, de la ora 22:00.