De ce are Donald Trump bancnote în buzunar: Poate că un preşedinte nu ar trebui să facă asta, dar îmi place să las bacşiş

Imaginea unor bancnote de 20 de dolari care ies din buzunarul din spate al lui Donald Trump a surprins pe toată lumea, iar explicaţia preşedintelui american a fost că îi place să aibă "nişte bani cash" la el şi să lase "bacşiş în hoteluri", relatează AFP potrivit Agerpres.

Întrebat, într-o discuţie cu jurnaliştii care a avut loc miercuri seară la bordul Air Force One, despre această scenă surprinzătoare observată în timp ce urca în avionul prezidenţial, Trump a oferit, amuzat, câteva detalii despre modul său de a călători."Nu am portofel pentru că nu am mai folosit de mult timp cardul de credit", a explicat el."Îmi place să am nişte bani cash, îmi place să las bacşiş în hoteluri", a adăugat fostul om de afaceri din New York."Poate că un preşedinte nu ar trebui să facă asta, dar îmi place să las bacşiş", a mai spus liderul de la Casa Albă.