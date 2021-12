De ce au lipsit UDMR-iștii de la recepția organizată de Klaus Iohannis la 1 Decembrie

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat joi, la Antena 3, că miniștrii maghiari nu au mers la Palatul Cotroceni la recepția organizată de Ziua Națională a României pentru că demnitarii UDMR s-au dus acasă la familiile lor.

„E o relatie corecta, o relatie insttitutionala, Vorbim, am vorbit saptamana trecuta, vorbim si saptamana viitoare, ne si vedem cand e cazul”, a descris vicepremierul UDMR relația sa cu șeful statului.

El a adăugată că a lipsit de la recepția organizată de Klaus Iohannis de 1 Decembrie pentru că nu a fost în București, aceeași situație fiind și în cazul celorlalți miniștri UDMR.

„Nu am fost in Bucuresti, am fost la Cluj cu copiii pentru ca 3-4 saptamani cat au durat negocierile pentru Guvern nu prea am fost pe acasa. Colegii mei ministri nu au fost pentru ca ei nu stau in Bucuresti si s-au dus acasa. Nu a fost nicio suparare, toti am fost acasa la copii”, a declarat Kelemen Hunor.