De ce polițiștii și jandarmii nu pot fi considerați beneficiari de pensii speciale: Lucian Bode explică pentru românii nemulțumiți

Ministrul de Interne, Lucian Bode, explică de ce pensiile militarilor nu sunt pensii speciale: „Militarii sunt în timpul activității blocați în anumite activități și legiuitorul a considerat că la finalul carierei militarii beneficiază de o pensie ocupațională, nu pe contributivitate”, scrie Mediafax.

Citește și: Lucian Bode a fost scos din sărite: a trimis urgent o nouă echipă de control la Constanța, după furtul unui pistol mitralieră

„În cadrul ședinței de guvern ministrul Muncii a prezentat o notă de informare, nu un memorandum, nu un act normativ. În cadrul discuțiilor, o poziție diferită de cea a ministrului Muncii am avut și eu, și ministrul Apărării. Am spus foarte clar - am citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR - reforma sistemului public de pensii - și nicăieri nu am înțeles, dar absolut nicăieri, nu am înțeles că e vorba despre pensii militare. Doi - am definit și am arătat ce înseamnă pensie de serviciu, ce înseamnă pensie ocupațională, din ce motiv a fost ea introdusă prin legea 223, care au fost argumentele legiutorului când a venit și a spus că militarii, jandarmii, polițiștii și așa mai departe sunt în timpul activității blocați în anumite activități și legiutorul a considerat că la finalul carierei militarii beneficiază de o pensie ocupațională, de serviciu, care nu este pe principiul contributivității, ci pe principiul stabilit de legiutor, în cazul nostru media ultimelor șase salarii”, spune Lucian Bode.

El precizează că nicio pensie ocupațională nu este mai mare decât veniturile înregistrate

„În cazul pensiilor speciale, pe lângă pensia din sistemul public, cetîățeanul beneficiază și de o indemnizație, ceea ce clar se poate considera un venit special la pensie”, conchide Bode.