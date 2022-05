Deac: Mă bucur de fiecare moment petrecut pe teren. O să am timp după cce mă las de toate vacanţele din lume / Ce spune despre naţională

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 1-3, că a vrut să evolueze în această confruntare, deşi alţi colegi sunt în vacanţă, deoarece se bucură de fiecare moment pe teren şu va avea timp de vacanţe după retragere, potrivit news.ro

“Mă bucur de fiecare meci, pentru mine fiecare meci este o sărbătoare. Mă bucur în fiecare zi de antrenamente, de fotbal. Încă simt o bucurie mare şi o motivaţie. Chiar a fost o sărbătoare, a fost un joc frumos. O să am timp după ce mă las de toate vacanţele din lume. Mă bucur de fiecare moment petrecut pe teren. Am venit să obţinem punct sau puncte, nu să ne predăm. Atâta s-a putut. Din punctul meu de vedere nu am făcut un joc slab. Cred că a fost un campionat frumos, disputat şi per total am meritat titlul”, a spus Deac la posturile care transmit Liga 1.

În ceea ce priveşte echipa naţională, Ciprian Dean a spus că nu mai speră să fie convocat. “Nu am discutat cu Edi Iordănescu. Ce să se întâmple? Eu am spus tot timpul că la echipa naţională sunt jucători mult mai buni decât mine, mult mai tineri. Sincer, nu mai sper. Las pe jucătorii mai tineri pe care îi vor ajuta mult mai mult echipa naţională decât pe mine. Îmi place să fiu realist”.

Întrebat dacă este de părere că ar merita convocarea, el a răspuns: “Nu”.

Formaţia CFR Cluj, câştigătoarea titlului naţional, a fost învinsă, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa FCSB, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, joc disputat la Buzău.