Deces în lumea muzicii: Primul baterist al trupei britanice The Stranglers a încetat din viaţă la 84 de ani

Primul baterist al trupei britanice de punk rock/new wave The Stranglers, Jet Black, a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani. Jet Black a cântat în hituri ale trupei, inclusiv în "Golden Brown", "Peaches" şi "No More Heroes", anunță Agerpres.

Născut Brian John Duffy, Jet Black a patronat o mică flotă de rulote de îngheţată în 1974, când a înfiinţat trupa The Stranglers. Rulotele de îngheţată au însoţit autobuzul trupei în turnee, până când aceasta a devenit celebră cu hiturile "No More Heroes" şi "Golden Brown".