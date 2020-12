Decizie CAB - Liviu Dragnea se poate întoarce la munca din penitenciar! Codrin Ștefănescu: 'Bravo, Flavia! Ai reușit să îndrepți un abuz înfiorător'

Fostul lider PSD Liviu Dragnea și-a recăpătat dreptul de muncă în închisoare, potrivit unei decizii a Curții de Apel București. Anunțul a fost făcut de Codrin Ștefănescu pe Facebook.

„Avocatul Flavia Teodosiu a reușit, azi (c.n. joi), sā obtinā la Curtea de Apel București suspendarea deciziei abuzive a ANP, pe baza cāruia i-a fost retras dreptul la muncā! Vā reamintesc cā sancțiunea i-a fost datā in urma unui interviu dat in presā! Pentru cā Liviu Dragnea nu are voie sā vorbeascā și nu are drepturi de nici un fel! Pentru cā actuala putere incā tremurā de spaimā doar când i se pronuntā numele! Bravo, Flavia! Ai reușit sā indrepți un abuz infiorātor și ai demonstrat cā existā magistrați care aplicā corect legea!”, scrie Ștefănescu.

Liviu Dragnea a lucrat ca mecanic în atelierul auto al Penitenciarului Rahova.