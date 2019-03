Decizie de ULTIMĂ ORĂ în scandalul Valentin Dragnea vs Ștefan Caramitru - Procurorii au clasat dosarul

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au clasat dosarul de amenințare, hărțuire și tulburarea liniștii publice, deschis în urma incidentului din 2018 între Ștefan Caramitru și fiu lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, și soția lui, informează Mediafax.

Dosarul deschis în urma incidentului verbal dintre Ștefan Caramitru și Valentin Dragnea și soția din luna septembrie 2018 a fost clasat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului, Andreea Ceaușu, cauza, care a vizat amenințare, hărțuire și tulburarea ordinii și liniștii publice, a fost clasată deoarece faptele nu sunt prevăzute de legea penală sau nu e întrunit unul din elementele constitutive ale faptei.

ULTIMA ORĂ: Medic militar, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, alături de pacientul mituitor

Plângerea a fost depusă de Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, și de soția lui.

Ştefan Caramitru a transmis în 24 septembrie 2018, la câteva zile de la episodul cu cei doi, că a avut loc un incident verbal minor pe stradă cu Valentin Dragnea, precizând că soţia acestuia i-a persiflat, iar el le-a reproşat asocierea cu PSD şi agresivitatea faţă de cetăţeni.

"Locuiesc pe aceeaşi stradă cu Familia Dragnea în Cotroceni, însă nu ne cunoaştem. Într-adevăr, în urmă cu aproximativ 10 zile a avut loc un incident verbal minor în trafic pe strada unde locuiesc (maşina pe care o conduceam nu putea avansa din cauza autoturismului care bloca strada în care se aflau – ulterior am aflat – Valentin Dragnea şi soţia acestuia, conduşi de un şofer). Am claxonat pentru a semnaliza prezenţa noastră şi intenţia de a avansa moment după care pasagerii au coborât din maşină. În acel timp a avut loc o altercaţie verbală cu doamna Dragnea moment în care dl. Dragnea a plecat în grabă şi a intrat în curtea imobilului. Soţia acestuia ne-a persiflat, folosind o atitudine lipsită de eleganţă, iar noi am reproşat asocierea cu PSD şi agresivitatea generală faţă de cetăţeni", a transmis la acel moment Ştefan Caramitru, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Fiul lui Ion Caramitru a precizat, totodată, că i-a fost greu să nu reacţioneze la un atac verbal, "în special după experienţa avută în noaptea de 10 August împreună cu cei apropiaţi în Piaţa Victoriei".