Decizie de ULTIMĂ oră luată de Halep în privința antrenorului după înfrângere: 'Nu există chimie între noi'

Simona Halep şi Thierry Van Cleemput nu s-au înțeles. Colaborarea dintre cei doi a luat sfârșit, după meciul pierdut la Doha. Simona Halep a decis să nu continue cu antrenorul belgian, cei doi nereuşind să comunice eficient, informează Mediafax.

"Am încercat pentru o săptămână şi s-a încheiat. Am decis să punem stop din moment ce nu ne potrivim. Este o persoană bună, un om foarte amabil, dar pe terenul de tenis nu există chimie între noi. Rămânem prieteni, e un om foarte bun", a declarat românca într-un interviu acordat WTA Insider. De altfel, Halep anunţase, imediat după semifinala de la Doha, că nu a semnat un contract cu fostul antrenor al lui David Goffin: "Nici nu am semnat pentru antrenor. Am hotărât acest lucru împreună şi prefer să rămân aşa. Ne cunoaştem de puţin timp şi este destul de greu. Vom vedea cum va decurge colaborarea, dar nu este deloc uşor".

Întrebată ce se va întâmpla în viitorul apropiat, sportiva noastră a explicat că va încerca să evolueze fără tehnician o perioadă. "Pot spune că nu caut un antrenor în momentul de faţă. Am echipa mea, am nevoie de puţin timp. Am spus la începutul anului că am nevoie de un tehnician. Încă am, simt nevoia aceasta, dar în acelaşi timp simt că am nevoie de puţină libertate. Vreau să pun în aplicare ce am învăţat de la Darren în aceşti ani", a mai spus românca.

Colaborarea dintre Simona Halep şi antrenorul belgian în vârstă de 50 de ani a început la începutul lunii februarie. Fostul antrenor, Darren Cahill, i-a sugerat româncei să meargă pe mâna lui Thierry Van Cleemput, belgianul apărând în premieră la un meci al Simonei încă de la Australian Open, la partida din optimi cu Serena Williams.