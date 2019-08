Declaraţia Christchurch Call, promovată la Paris după atacurile teroriste din Noua Zeelandă, prezentată la MAE

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Franţei în România, Eric Millet, a prezentat vineri, la sediul MAE, în cadrul unei întrevederi cu secretarul de stat Maria Magdalena Grigore, declaraţia "Christchurch Call" - un angajament internaţional pentru eliminarea conţinutului extremist şi violent online potrivit Agerpres.

Acest document a fost promovat în cadrul Summit-ului din 15 mai de la Paris, Christchurch Call to Action (denumit şi Christchurch Call), un summit politic, organizat la iniţiativa premierului neozeelandez Jacinda Ardern, se arată într-un comunicat transmis de MAE.Evenimentul a fost organizat ca urmare a atacurilor teroriste din Christchurch, Noua Zeelandă, din 15 martie 2019 şi a fost co-prezidat de către prim-ministrul neozeelandez Jacinda Ardern şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. De asemenea, la acest Summit au luat parte regele Iordaniei, MS Abdullah al II-lea, prim-ministrul britanic Theresa May şi presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker.Potrivit MAE, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Franţei în România a subliniat faptul că liderii mondiali şi companiile de tehnologie s-au angajat astfel să "elimine conţinutul extremist şi violent online".La rândul său, secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a salutat iniţiativa Franţei şi a Noii Zeelande şi a subliniat importanţa unor astfel de demersuri la nivel înalt, menţionând necesitatea creării unor mecanisme de follow up menite de a pune în aplicare ideile, soluţiile şi recomandările rezultate în urma acestor iniţiative la nivel înalt (Christchurch Call, Aqaba Process etc.).Reprezentantul francez a mulţumit secretarului de stat român pentru implicarea şi susţinerea unor astfel de iniţiative, precum Christchuch Cal