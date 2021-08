Declarații de presă susținute de premierul Florin Cîțu, la Palatul Victoria, text integral:

Florin Cîțu: Bună ziua! După cum știți, după ultima întâlnire a coaliției am avut mai multe propuneri pentru rectificarea bugetară, propuneri pe care le-am pus la un loc, pe toate, și duceau la un deficit de 7,3% din PIB. Nu am fost de acord cu așa ceva, așa că în ultimele două zile am refăcut propunerea pentru rectificarea bugetară, pe care am publicat-o astăzi și pe care vreau s-o discutăm. Până să trecem la rectificarea bugetară, am văzut că în spațiul public a rămas în discuție greșeala mea făcută acum aproape 21 de ani în Statele Unite și aș pune, atunci, până să discutăm despre rectificarea bugetară, să mai iau câteva întrebări despre acel eveniment, două de fiecare, pentru că sunteţi mai mulţi, și apoi să trecem la rectificarea bugetară, dacă se poate.

Reporter: Domnule premier, atunci când ați solicitat acel certificat ORNISS aţi precizat în formular că ați petrecut două zile în închisoare în Statele Unite și care este infracțiunea pentru care ați fost condamnat?

Florin Cîţu: Ştiţi foarte bine că în România, în legislație, pentru președinte, premier, miniștri, demnitari, cei care sunt numiți de Parlament nu se face cerere pentru ORNISS, în legislația în vigoare nu se face cerere... Avem acces la aceste informații fără a face o cerere pentru ORNISS, relatează gov.ro.

Reporter: Președintele Klaus Iohannis și președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, au fost informați despre acest incident atunci când aţi intrat în politică, când v-au susținut pentru funcțiile pe care le dețineți?

Florin Cîţu: Nu am adus în discuție acest eveniment în ceea ce-l priveşte pe domnul președinte. În ceea ce-l privește pe domnul Ludovic Orban, un coleg mi-a spus că acum câteva luni de zile i-a arătat această hârtie și spunând că o are, deci presupun că avea acesta această informație.

Reporter: Bună ziua, domnule premier. Aţi discutat între timp cu președintele României referitor la această situație? V-a comunicat președintele României un aspect, având în vedere că, să nu uităm, șeful statului a susținut de la bun început că nu va numi persoane cu probleme penale?

Florin Cîţu: N-am înțeles finalul…

Reporter: …că nu va numi persoane cu probleme penale.

Florin Cîţu: Am discutat cu domnul preşedinte și trebuie să fie foarte clar, aceasta nu este o situație, despre care vorbim, penală. Bineînţeles că sunt legislații diferite în România și în Statele Unite, dar nu se califică sub nici o formă. Dar am discutat cu domnul președinte și despre acest subiect și despre rectificare și mai multe subiecte.

Reporter: Din ultimele zile, având în vedere acest scandal care a luat amploare în spațiul public, v-ați gândit în vreun moment să vă dați demisia?

Florin Cîțu: Nu, nici un moment. În continuare avem o guvernare pe care trebuie s-o ducem la capăt, avem reforme pe care le-am început şi pe care trebuie să le ducem la capăt. Un eveniment care s-a întâmplat acum 21 de ani, pe care îl regret, în SUA, nu are nici un fel de implicații pentru ceea ce facem noi astăzi.

Reporter: Dacă îmi permiteți o completare. V-am întrebat acest lucru pentru că şi colegii, partenerii de coaliție susțineau că este de fapt o problemă de moralitate.

Florin Cîţu: Da, am văzut şi eu declaraţiile şi am fost surprins neplăcut, pentru că nu am auzit nici o declaraţie atunci când un director al CFR Călători a lăsat oamenii vreo opt ore fără să-i ajute sau nu am văzut nici un fel de discuţii când astăzi partenerii de coaliție îşi strângeau mâna cu Dragnea pe treptele PSD sau îi aveau lângă ei pe oamenii PSD la pupitru în guvern. Deci, discuţiile acestea eu aş vrea să le avem în coaliție, sunt de acord să discutăm acolo, dar nu în spațiul public, despre moralitate şi despre etică.

Reporter: Bună ziua. Voiam să vă întreb dacă în momentul în care domnul preşedinte v-a numit în funcţie, când s-a făcut numirea, mă gândesc că aţi avut o discuţie ca de la preşedinte la viitor prim-ministru în acel moment. I-aţi spus? V-aţi gândit să-i spuneți atunci de această situaţie?

Florin Cîţu: Nu. Au fost respectate toate procedurile legale pentru a fi numit premier, deci nu am considerat în acel moment, poate că ar fi trebuit, dar nu am considerat că este un element important pentru această funcţie.

Reporter: România este campioană pe o listă negativă a accidentelor rutiere. Sunt foarte mulţi tineri care urcă la volan după ce au consumat alcool sau alte substanțe interzise. Acum, din poziția de premier, ce i-aţi spune unui tânăr de 20-21 de ani care urcă băut la volan?

Florin Cîţu: Aş spune ceea ce spun fiecărei persoane din momentul în care mi s-a întâmplat mie, că nu trebuie făcut. Niciodată nu trebuie amestecate alcoolul şi condusul. Eu mi-am învăţat lecția. Nu s-a mai întâmplat niciodată de atunci. A fost o singură dată, am încercat să trec foarte repede, să închid acel episod foarte repede, pentru că este ceva ce niciodată nu aş susţine şi de fiecare dată am fost împotrivă, şi în continuare. Şi poate că e nevoie şi în România să ne uităm la legislație, pentru că, vedeți, în SUA legislația este mult mai dură, depinde şi de la stat la stat, în unele state este mai dură, în altele este mai puţin dură, dar această toleranță zero poate ar trebui să ne gândim să fie implementată şi în România. Vă mulţumesc!

Reporter: Domnule premier, aş vrea să ne povestiți dumneavoastră cum aţi trăit acel episod. A apărut şi dosarul penal în care aţi fost condamnat, cu câteva mărturii din partea polițiștilor. Aş vrea să ne spuneți cum aţi trăit dumneavoastră, unde mergeați, ce făceați, cât aţi băut.

Florin Cîțu: Vă daţi seama că este un moment la care te uiți și trebuie să-ţi aduci aminte. Este o situație prin care nu am dorit să mai trec și nu am mai trecut niciodată. Era o sâmbătă, era 3 decembrie, fusese ziua colegului meu de cameră și de acolo veneam. Doar știu că am băut îndeanjuns ca să depășesc limita legală.

Reporter: Ce aţi consumat şi cât, dacă ne puteţi spune, şi dacă vă amintiţi?

Florin Cîțu: Cred că bere am consumat.

Reporter: Cam câte? Pentru că, din declarațiile poliţiştilor, ar trebui să fie 7-8 beri pe puţin.

Florin Cîțu: Nu, nu pot să duc 7-8 beri, dar am băut, am depășit limita legală și am fost oprit.

Reporter: Mai departe, când v-au oprit polițiștii, înţelegem că nu aţi trecut testul de sobrietate - cel puțin așa declara poliţistul.

Florin Cîțu: Am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice și am respectat toate procedurile legale pe care le avea statul Iowa, deci nu a fost nimic special.

Reporter: Aţi fost dus în custodia poliţiei. Ce înseamnă asta? Cât aţi stat și când ați plătit cauțiunea de aproape 2.000 de dolari?

Florin Cîțu: Am stat până la terminarea tuturor procedurilor pentru minim pentru statul Iowa.

Reporter: Cam cât timp?

Florin Cîțu: Nu mai știu exact. Exact până când s-au terminat toate procedurile. Există o întreagă procedură, pentru a respecta minimul legislație din statul Iowa.

Reporter: Încă o întrebare aş mai avea...Pentru cele 48 de ore petrecute în penitenciar aţi fost pus să achitaţi cazarea şi masa, aşa cum reiese din documentele prezentate?

Florin Cîțu: Din câte îmi aduc aminte, nu au fost 48, dar am plătit tot ce a fost nevoie, am respectat toată legislaţia, toate recomandările instanţei. Subiectul a fost închis din momentul respectiv.

Reporter: Vă amintiţi cam cât v-a costat această greşeală?

Florin Cîțu: A trebuit să-mi vând mașina și m-am şi împrumutat, nu mai ştiu exact... Mulţumesc pentru întrebări.

Reporter: În primul rând, aș vrea să clarificați un pic, aș vrea să clarificați un pic următorul aspect, comunicați permanent sub deviza românii trebuie să știe'. Şi atunci, cum când data trecută, când aţi vorbit public despre acest incident ne-aţi povestit despre o contravenție. Colega mea, Sorina Matei, a obținut de la instanța din Iowa întregul dosar, care arată că vorbim despre un dosar penal. Deci informația pe care ne-ați dat-o nu a fost corectă.

Florin Cîțu: Aici vorbim de două sisteme juridice diferite. Ceea ce noi considerăm penal în România este ”felony” în SUA. Acolo sunt trei tipuri, am înțeles şi eu acum, și ceea ce am făcut eu a fost delict, este sub ”felony”, deci este contravenție. Și în România, până în 2003, exista acest tip de contravenție, care avea şi această perioadă de reținere. Dar, de aceea am spus că este o contravenție.

Reporter: /.../ încălcări la legea penală, domnule premier...

Florin Cîțu: Daţi-mi voie. La ei există doar lege penală, nu este ca noi, nu este nicio diferențiere. De aceea spun că acolo există diferențieri în interior. Delictul este în interior şi atunci ceea ce consideră ei "criminal record" sau criminal este "felony", parte a ceea ce noi considerăm parte de penal. În acelaşi timp, am spus că este contravenţie, pentru că, în Statele Unite, nu am avut niciun drept restricţionat niciodată. La un an după, am lucrat la Banca Naţională a Noii Zeelande fără niciun fel de problemă. După aceea, am lucrat la Banca Europeană de Investiţii fără niciun fel de problemă. Mi-am reînnoit viza pentru Statele Unite în 2009 fără niciun fel de problemă. Am vizitat de câteva ori Statele Unite de atunci şi până acum.

Reporter: Dosarul din instanţă arată că aţi mers, aţi urmat mai multe programe de reabilitare. Acele programe "Drinking drivers". Aş vrea să ne povestiţi un pic despre ele. Ministrul sănătăţii spunea că sunt de făcut şi la noi.

Florin Cîţu: Ar trebui făcute şi la noi, sunt de acord. Sunt exact ceea ce cere legislaţia minimă în statul Iowa. De exemplu, în statul Iowa ai această legislaţie, în South Dakota, de exemplu, nu ai nimic similar, chiar daca faci aceeaşi ofensă repetat.

Reporter: Concret, ce a însemnat pentru dumneavostră acest program de reabilitare?

Florin Cîţu: Să mergi la nişte cursuri unde sunt prezentate situaţii extreme în care se poate ajunge şi aşa mai departe. Este un curs de reeducare.

Reporter: N-aţi clarificat întrebarea colegei apropo de costuri. De unde aţi plătit avocaţii, programele?

Florin Cîţu: V-am spus, am vândut maşina şi cred că m-am împrumutat la bancă, ceva de genul ăsta... am luat nişte bani.

Reporter: Aţi plătit împrumutul ulterior?

Florin Cîţu: Da, cred că da.

Reporter: Ne puteţi spune şi de unde aţi luat banii?

Florin Cîţu: Nu mai ştiu exact, dar, în momentul respective, avocatul a fost plătit... cred că am plătit eu avocatul şi apoi am vândut maşina.

Reporter: În urmă cu două seri, colegii din alianţă din USR PLUS au convocat un Birou Politic Naţional în care au discutat două variante. O dată, varianta prin care să vă ceară demisia şi a doua, varianta unei depuneri de moţiune de cenzură. În contextul acesta, v-aş întreba dacă aţi discutat cu liderii celor două partide şi cum comentaţi această mişcare a USR-PLUS?

Florin Cîţu: Este regretabil că ne aflăm iarăşi în această discuţie. Eu cred că totul începe, de fapt, la rectificarea bugetară. Cred că acolo sunt nemulţumirile colegilor de coaliţie, nu în altă parte, pentru ca, în altă parte, nu au niciun fel de argumente. Totul se reduce la rectificarea bugetară şi dacă am fi mers pe propunerile pe care le-au făcut sunt sigur că nu am fi avut această discuţie.

Reporter: După acest eveniment, PNL mai poate avea încredere în dumneavoastră?

Florin Cîţu: Bineînţeles. PNL va avea la conducere din 25 septembrie un om care a lucrat şi în sectorul privat, ceea ce liberalii doresc, un om care a studiat în Statele Unite, un om care a lucrat la Banca Naţională a Noii Zeelande, un om care a lucrat la BEI, un om care peste tot şi-a făcut treaba. Şi din funcţiile publice pe care le-am avut niciodată nu am dezamăgit. Vă mulţumesc!

Reporter: Bună ziua! În continuarea întrebării colegei mele. În primul rând, cu cât ați vândut acea mașină, Ford Probe, din ce am înțeles. Și mai este un dosar, în 2008, apare tot în Iowa, legat de o problemă tot financiară, de un împrumut. Dacă puteți să ne dați explicaţii despre acest lucru?

Florin Cîţu: Acolo nu am nicio explicaţie. În 2008, eram deja în România. Deci, chiar nu ştiu despre ce se întâmplă acolo. Chiar nu știu, în 2008 eram în România. În ceea ce privește mașina, nu știu, cred că 1.500 de dolari, ceva de genul acesta. Era veche, era de prin... eu o cumpărasem prin '96, ea era deja de prin '88, deci, nu făcea foarte mulți bani, era o maşină veche.

Reporter: Ok. Şi în continuarea întrebării colegului meu, legat de anumite probleme în Coaliţie. USR- PLUS spune că respinge programul premierului Cîțu care vrea acel program "Anghel Saligny", de 50 de miliarde de lei. Ați mai discutat? Despre ce este vorba? Puteți să îmi detaliaţi?

Florin Cîţu: Acel program nu este programul meu, este programul românilor. În România, astăzi, sunt foarte multe localități unde încă nu avem apă curentă, unde nu avem asfalt, nu avem canalizare. Despre aceasta este vorba în cel program, nu despre altceva.

Reporter: Mulţumesc!

Florin Cîţu: Mulţumesc.

Reporter: Bună ziua! La începutul lunii iulie, aţi preluat interimatul la Ministerul Finanțelor. Vedem că această perioadă maximă permisă de lege se apropie de final. Cine va fi următorul ministru al finanțelor? Ați discutat cu președintele PNL Ludovic Orban despre viitoarea propunere?

Florin Cîţu: Am să îi cer domnului președinte să convoace Biroul Politic Național. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut câteva propuneri în spaţiul public. Am și eu o propunere. Propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor. Aş vrea să trecem la rectificare, dacă se poate.

Reporter: O singură precizare, vă rog.

Florin Cîţu: Da.

Reporter: Legat de dosarul din Statele Unite din 2008. Pe site-ul instanţei apare acest dosar și apare o sumă de 100 de euro achitată. Despre ce este vorba?

Florin Cîţu: Chiar nu ştiu.

Reporter: Numele dumneavoastră este acolo.

Florin Cîţu: Am înțeles. Nu știu, nu am achitat nicio sută de euro, deci nu știu despre ce este vorba. În 2008, eram în România. Chiar nu știu despre ce este vorba, o să mă uit să văd, dar nu am achitat nicio sumă, chiar nu știu.

Reporter: Aş mai vrea eu o precizare, dacă se poate. În momentul în care v-au reținut, polițiștii v-au pus și cătușele? Au fost momente în care ați avut cătușele puse la mână?

Florin Cîţu: Nu mai știu, am respectat toate procedurile legale din acel moment. Mulţumesc!

Reporter: Deci, aţi avut cătuşele puse la mână?

Florin Cîţu: Nu ştiu, să ştiţi că nu mai ţin minte, dar am respectat toate procedurile legale.

Reporter: În dosarul dumneavoastră este și un raport confidențial toxicologic, pe care dumneavoastră l-ați depus.

Florin Cîţu: Da.

Reporter: Aţi fi dispus să faceți public raportul respectiv?

Florin Cîţu: Dar nu știu dacă îl am, în primul rând, și cred că dacă era confidențial, sunt lucruri medicale, ceva de genul ăsta, nu îmi dau seama ce e acolo.

Reporter: Inclusiv alcoolemia dumneavoastră exactă, substanțele pe care le-ați consumat, asta din raportul...

Florin Cîţu: Dar nu cred că am acel raport. Dar o să mă uit, dacă-l am, o să discutăm.

Reporter: Dar dacă ajungeţi la el, l-aţi prezenta public?

Florin Cîţu: Dar alcoolemia cred că era trecută în dosarul pe care l-aţi prezentat dvs.

Reporter: Dincolo de alcoolemie, raportul pe care dvs. l-aţi depus în instanţă cuprindea inclusiv substanţele pe care...

Florin Cîţu: Dar cred că era un raport cerut de instanţă...

Reporter: Da, da.

Florin Cîţu: Înseamnă că era tot procedură legală, l-am depus pentru procedură legală.

Reporter: Nu mi-aţi răspuns la întrebare...

Florin Cîţu: Dar nu ştiu dacă-l am, asta vă spun, că eu nu cred că-l am.

Reporter: Dacă aţi putea intra în posesia lui, aţi verifica şi aţi putea face...

Florin Cîţu: Să văd întâi ce informaţii sunt acolo şi apoi discutăm, dar nu ştiu despre ce e vorba.

Reporter: Nu vă mai aduceţi aminte?

Florin Cîţu: Nu, nu...

Reporter: Dar câte rapoarte toxicologice au trecut prin viaţa dvs.?

Florin Cîţu: Acum 21 de ani... Un raport, nici nu ştiam că l-am făcut, am aflat de la dvs., deci atunci am făcut... Totul a fost printr-un avocat, avocatul s-a ocupat şi am mers mai departe.

Reporter: Dar vă aduceţi aminte dacă vorbea exclusiv despre alcool, despre concentraţia de alcool...

Florin Cîţu: Exclusiv despre alcool.

Reporter: Două lămuriri mai am. De ce anume nu i-aţi comunicat președintelui, pentru că spuneați că nu i-aţi comunicat acest aspect înainte de numire? Şi a doua, ați contestat, de fapt, v-aţi declarat nevinovat în momentul în care aţi ajuns în instanță, ce s-a întâmplat acolo?

Florin Cîţu: Referitor la prima întrebare, nu am considerat relevant acest subiect pentru funcția din România. Cazierul meu, în România, este curat și ceea ce s-a întâmplat acum 21 de ani nu am considerat că este relevant. Poate că ar fi trebuit să spun acest lucru. Referitor la cum am pledat acolo, am vorbit cu un avocat. Eu, din primul moment, am recunoscut că am consumat băuturi alcoolice; după aceea, au intrat procedurile legale şi avocatul a fost cel care a făcut totul, eu am urmat doar sfaturile sale.

Reporter: Avocatul, cu ştiinţa dvs.?

Florin Cîţu: Da, dar mă sfătuia. Eu nu cunosc... Vă daţi seama, nu sunt jurist, sunt economist. Mai ales sistemul din Statele Unite.

Reporter: Dosarul din 2008 ar putea avea legătură cu împrumutul pe care nu l-aţi restituit, de care spuneați mai devreme?

Florin Cîţu: Nu cred, vă daţi seama că au trecut șase ani de atunci. Mulțumesc! Atunci, revenim la rectificarea bugetară? Perfect. Pentru că sunt lucruri importante pe care vreau să le spunem public, având în vedere că urmează să o aprobăm în perioada următoare. La această rectificare bugetară, produsul intern brut a crescut în valoare nominală, și aici am văzut că au fost ceva comentarii, cum de crește deficitul bugetar pe cash, dar scade deficitul bugetar în procente. De aici apare diferența, pentru că PIB-ul nominal crește, avem un PIB nominal mai mare. Iar creșterea reală, la finalul anului, estimată acum de cei de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, este de 7% față de 4,3%, cât era la bugetul inițial.. Deflator PIB 4%, câştigul salarial mediu brut este 5.520 acum faţă de 5.380 în proiecţie iniţială. Deficitul creşte în sumă absolută de la 80 de miliarde de lei la 83,7 miliarde de lei, acestea reprezentând 7,13% din PIB. Deci, deficitul iniţial, la începutul anului, era de 7,16%, se reduce foarte puţin, la 7,13 procente din PIB, deşi creşte în valoare absolută, de la 80 de miliarde, la 83,7 miliarde. Aş vrea să mai adaug câteva informaţii pe partea de venituri. Veniturile bugetului general consolidat se majorează, deci am avut o colectare mai bună. Estimăm încasări mai mari cu 15,4 miliarde de lei, din care 13,4 miliarde de lei din economia internă şi 2,1 miliarde de lei din venituri din fonduri europene. La cheltuieli, aici este foarte important. Cheltuielile, după rectificarea bugetară, se majorează pe sold cu suma de 18,7 miliarde de lei, deci adăugăm la cheltuieli 18,7 miliarde de lei pe sold. Cheltuielile pentru investiţii cresc 6,3 miliarde de lei, şi apoi o să vă spun pe ministere. Vă spun acum, general, cifrele şi, apoi, pe ministere. Bunuri şi servicii se majorează cu 4,3 miliarde de lei, cheltuieli de personal cu 1,7 miliarde de lei, cheltuieli de asistenţă socială 1,3 miliarde de lei, alte transferuri 1,9 miliarde de lei. Şi acum să intrăm pe ministere, pentru că aceasta este, de fapt, discuţia. Au fost suplimentate creditele bugetare astfel: Ministerul Sănătăţii este propunerea cu care mergem acum, 3,7 miliarde de lei, din care 1,9 miliarde pentru achiziţia de vaccinuri, medicamente, derularea programelor naţionale de sănătate, cheltuieli de personal şi 1,8 miliarde de lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului Naţional Unic Asigurări Sociale de Sănătate. De asemenea, se propune suplimentarea cu 425 de milioane de lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor privind aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate. Ministerul Finanţelor, acţiuni generale. Fiindcă au fost discuţii în spaţiul public, aici sunt alocate trei miliarde de lei, dar se împart astfel: sunt 15 milioane de lei subvenţii, 800 de milioane de lei fond de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului - şi aici vreau să vă spun că avem, până în acest moment, facturi pentru calamități, pentru ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de şase milioane de lei, deja. 600 de milioane de lei contribuţia României la bugetul UE, 600 de milioane de lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemei de ajutor de stat şi un miliard proiecte de finanţare din fonduri externe rambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Deci aşa se împart cele 3 miliarde suplimentar. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - 2,2 miliarde lei, propunere de rectificare. Are în vedere execuția cheltuielilor pe primele șase luni ale anului și necesarul de finanţare până la finele anului. Se propun 2 miliarde de lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală și 100 milioane lei pentru Programul Național de construcții de interes public sau social, derulat de Compania Național de Investiții.

Ministerul Educaţiei - 963 de milioane, din care 12 milioane de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielor de personal aferente persoanelor din învățământul universitar și 754 de milioane de lei cheltuieli efectuate din venituri proprii pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituții de învățământ superior. Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 299 milioane de lei din soldul anilor precedenţi.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - 760 de milioane lei. Acestea sunt necesare pentru finanțarea de proiecte din fonduri europene și mai este achitarea obligațiilor stabilite prin titluri executorii, pentru punerea în executare a deciziei civile definitive a ICCJ.

Ministerul Energiei - 650 de milioane lei, se propune asigurarea sumele necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare, utilizate pentru acordarea unei finanțări sub formă de grant Societății Complexul Energetic Oltenia.

Ministerul Transportului și Infrastructurii - 625 de milioane pe sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții, pentru transportul de călători cu metroul 83 de milioane de lei, pentru întreținerea infrastructurii rutiere -170 de milioane de lei, pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 -2013, 50 de milioane de lei. Pentru decontarea facilităților la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului- 229 de milioane de lei. Pentru decontarea facilităților diferite categorii sociale 100 de milioane de lei, precum şi pentru plata ratelor aferente creditelor externe- 5,2 milioane de lei.

Ministerul Apelor şi Pădurilor - 533 de milioane de lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal, implementarea de către Administrația Națională Apele Române a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Ministerul Finanțelor - 168,8 milioane de lei pe sold. Aici este vorba de titluri de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților - 199 milioane de lei și plata dreptului în condiţiile reluării activității personalului din sediile ANAF și instituții subordinate -15 milioane de lei. Știţi foarte bine că angajații ANAF au fost în telemuncă și revin în activitate, la sediile ANAF.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 150 de milioane de lei, alocarea de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizate în agricultură pentru trimestrul al doilea al anului 2021; Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor -134 milioane de lei, pentru plata contractului de concesiune încheiat de medicii veterinari. Cam acestea sunt ministerele mari. Mai avem Ministerul Economiei și Antreprenoriatului care primește 60 de milioane de lei pentru derularea programul Start-Up Nation, și înțeleg că aici se termină plata facturilor Start-Up Nation. Avem la diminuări, am discutat deja, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe sold se reduce suma cu 2,7 miliarde de lei, astfel 3,3 miliarde care înseamnă mai puțin de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale și o creștere pentru asigurările de șomaj cu suma de 547,1 milioane de lei. Pentru autoritățile locale, se majorează finanțarea cu 1,663 miliarde lei. Şi aici le vom prezenta defalcat. O să vă dau și dumneavoastră aceste detalii. Deci, așa se împart sumele suplimentare către ministere. Aţi văzut că Ministerul Sănătății cred că este cel care primește cei mai mulți bani, în acest moment, ceea ce este și normal. În continuare, avem costuri la Ministerul Sănătății și trebuie să ne asigurăm că sunt plătite toate facturile, și cu vaccin și așa mai departe. Acestea sunt ipotezele pe care le-am propus, în acest moment, pentru rectificarea bugetară, cu un deficit care scade marginal, deși aș fi dorit mult mai mult, la 7,13 de la 7,16%. Dacă pe aceste teme mai sunt întrebări?

Reporter: Domnule premier, partenerii de la USR PLUS au criticat faptul că alocați bani primarilor și spuneau că aceste sume sunt, citez, "risipă și furt" pentru a convinge primarii să vă susțină?

Florin Cîţu: Vă referiți la programul naţional "Anghel Saligny"?

Reporter: Au vorbit despre "Anghel Saligny" şi în general despre banii acordați prin PNDL, pentru că și acolo au crescut sumele față de guvernul precedent.

Florin Cîţu: În ceea ce priveşte PNDL, care este acum în derulare, PNDL 2, sunt facturi. Noi nu plătim primarii aici, plătim companii din România care lucrează. Dacă colegii noştri de la USR doresc ca acele companii să dea faliment, să vină să spună acest lucru. Noi, şi am spus din primul moment, din momentul în care am preluat guvernarea 2019, guvernul precedent, dar și astăzi, ne plătim facturile. Statul român nu o să mai fie un stat care nu îşi plătește facturile. Când am preluat această guvernare erau facturi neplătite de șapte - opt luni de zile. Deci, vom plăti facturile, despre asta este vorba. Celălalt plan nu are legătură cu primarii. El va fi implementat, e adevărat, de toate autorităţile locale, de primarii USR sau de primarii PSD, care vor beneficia de acelaşi program. Aș vrea să văd dacă cei de la USR se vor duce şi vor spune primarilor să nu apeleze la acest program, asta nu am văzut-o încă. Deci, este un program care dezvoltă România. În 2021 avem încă foarte multe localități care nu au lucruri de bază, canalizare și apă, nu mai vorbim de asfalt.

Reporter: Am văzut la execuţia bugetară ministere care au o execuție de 28%, de 46%, de 73%. Vor fi sancționați acești miniștri, îi veți remania?

Florin Cîţu: Am avut discuții cu miniştrii care nu au o execuţie foarte bună. La Ministerul Energiei şi Ministerul Economiei a existat scuză până acum, pentru partea a doua nu va mai exista această scuză; ministerul a fost împărţit foarte târziu, în aprilie. Deci, cei doi miniștri au venit cu noile ministere în aprilie şi nu puteau să aibă buget, deci au venit mai târziu decât ceilalți. Dar, la celelalte ministere, rectificarea bugetară reflectă opinia mea despre execuția bugetară.

Reporter: Aş vrea să întreb referitor la rectificarea bugetară, înţelegem că la Fondul de rezervă...

Florin Cîţu: 800 de milioane de lei.

Reporter: De ce a fost nevoie de o astfel de sumă? Este mai mult, spre exemplu, decât banii acordaţi pentru ministere importante.

Florin Cîţu: La începutul anului am alocat vreo 400 de milioane, parcă, sau 500 de milioane. Imediat a trebuit să dăm 200 şi ceva de milioane pentru Remdesivir. Am avut, după aceea, încă 200 de milioane de plătit pentru situaţii de calamităţi. Mai avem facturi pentru aceste situaţii, de 600 de milioane de lei. De aceea este nevoie de aceste sume acolo.

Reporter: Şi tot referitor la rectificarea bugetară, aţi avut discuţii şi cu colegii din USR PLUS. Ştim că ceea ce a ieşit din coaliţie, sunt câteva cifre schimbate. Sunt mulţumiţi de cum arată?

Florin Cîţu: Este o propunere pe care o fac acum, să reducem deficitul. Eu nu-mi voi asuma un deficit mai mare. V-am spus că atunci când am ieşit cu propunerile după acea întâlnire a coaliţiei, ajunsesem cu 7,3% cu deficitul bugetar, ceea ce este inadmisibil, în acest moment. Şi atunci este o propunere, aştept să vedem unde sunt probleme şi discutăm. Dar trebuie să menţinem deficitul sub 7,16% din PIB.

Reporter: Câţi bani au ajuns în România ca urmare a vânzării vaccinului pe care l-am vândut în diferite state şi unde au fost ei distribuiţi?

Florin Cîţu: Ei vin direct la veniturile bugetului şi vor fi redistribuiţi acum la rectificare.

Reporter: Despre ce sumă vorbim?

Florin Cîţu: Știu că ultima tranşă pe care am încasat-o a fost de 82 de milioane de lei, dar nu am exact acum toate...

Reporter: Şi mai urmează să vindem vaccin la alte state?

Florin Cîţu: Prin acel sistem european, dacă sunt cereri, bineînţeles că le vom onora. Acolo sunt toate ţările UE care participă. Mulţumesc.

Reporter: Apropo de vaccin, spuneaţi mai devreme că aţi alocat 1,9 miliarde lei la sănătate...

Florin Cîţu: Da.

Reporter: ... pentru achiziţie de vaccin şi programe naţionale.

Florin Cîţu: Sunt mai multe lucruri pe care...

Reporter: Tocmai de aceea voiam să clarificaţi un pic, cât din această sumă este pentru achiziţia de vaccin, despre ce doze vorbim?

Florin Cîţu: Aici este vorba despre ceea ce avem deja contractat, facturile care vin în perioada următoare. Exact nu pot să vă spun; Ministerul Sănătăţii vă poate spune exact cât se va aloca către vaccin, dar ne vom asigura că vom plăti toate facturile3 până la finalul anului.

Reporter: Aici apare o situaţie uşor ciudată, să-i spunem. Plătim în continuare foarte mult vaccin, ne străduim să-l vindem pentru că nimeni nu mai face.

Florin Cîţu: În Europa, contractarea vaccinului a fost făcută prin Comisia Europeană, iar ţările au primit prorata. Acum, vă daţi seama, acum câteva luni de zile erau discuţii că nu avem vaccin, acum avem prea mult vaccin. Uniunea Europeană o duce foarte bine în ceea ce priveşte vaccinarea şi sunt foarte multe ţări în lume care nu au vaccin, de aceea, a fost creat acest sistem prin care UE a contractat mai mult decât are nevoie, ca să poată după aceea să vândă în altă parte.

Reporter: Mai ales că se vorbeşte deja de a treia doză. Dar, cu atât mai mult, nu luaţi în calcul să faceţi un "push" al campaniei de vaccinare şi în ceea ce priveşte /.../?

Florin Cîţu: Ba da.

Reporter: Dar nu ca intenţie, adică faceţi ceva concret?

Florin Cîţu: Încercăm să găsim şi alte soluţii, dar să ştiţi că doar dacă rămâne în sarcina guvernului şi a celor care până acum au vorbit despre vaccinare, cred că nu putem să să... e nevoie de toată lumea, e nevoie de toţi liderii politici care astăzi critică campania de vaccinare să facă...

Reporter: Şi i-aţi chemat la discuţii?

Florin Cîţu: De fiecare dată le-am spus şi i-am şi chemat să susţină campania de vaccinare. Vreau să vă aduc aminte că a fost o singură dată când majoritatea membrilor Guvernului au participat la o campanie de vaccinare, atunci când am cerut tot eu. Deci cred că este mult mai uşor, e adevărat, să critici, dar ca să facem ceva trebuie ca toţi să venim cu soluţii. De fiecare dată, le-am spus celor de la PSD că aici este un subiect pe care n-ar trebui să avem divergenţe şi ar trebui şi ei să susţină campania de vaccinare, deci toţi liderii; le-am spus şi colegilor mei din PNL, primarii, prefecţii... Cu prefecţii, de fiecare dată am explicat, am păstrat centrele de vaccinare, aceeaşi capacitate o avem, în continuare avem doze, deci dacă... aşteptăm şi soluţii. Guvernul a făcut ceea ce a putut; am încercat şi prin acele concerte, să se vaccineze oamenii, am rugat, am vorbit cu organizatorii să susţină campania de vaccinare. Am mers în toate direcţiile şi vom mai merge, pentru că este singura soluţie.

Reporter: Spuneaţi că, în vestul Europei, vaccinarea merge mult mai bine decât la noi.

Florin Cîţu: Merge mai bine.

Reporter: A luat avânt, aşa, în momentul în care a fost introdus certificatul digital COVID, inclusiv intern. Luaţi în calcul această soluţie şi la noi?

Florin Cîţu: În acest moment, este important ca cei care s-au vaccinat să nu aibă nici un fel de restricţii, pentru că s-au vaccinat şi aceştia sunt oamenii care pot să meargă înainte.

Reporter: Deci e un da?

Florin Cîţu: Vom avea o discuţie şi vom vedea care sunt cele mai bune soluţii. Aţi văzut că de fiecare dată, şi înaintea valului trei, mi-am asumat anumite soluţii care nu au fost foarte populare, dar vreau să văd şi aici ce soluţii sunt şi după aceea voi lua o decizie.

Reporter: Şi aş mai vrea să lămuriţi o chestiune legată de execuţia bugetară. Aţi dat dvs ieri un grafic pe fiecare minister...

Florin Cîţu: Da.

Reporter: Nu coincid, la câteva ministere, procentajele pe care le-aţi dat dvs şi cele pe care le anunţaseră miniştrii. La economie, spre exemplu, domnul ministru Năsui vorbea de execuţie de 80% din bugetul ministerului condus de domnia sa, dvs spuneţi o cu totul şi cu totul altă cifră, 46%. La transporturi la fel, apare o discrepanță. Care e cifra corectă până la urmă?

Florin Cîţu: Cifra pe care am dat-o este verificată cu Ministerul Finanțelor Publice.

Reporter: Deci, miniștrii dumneavoastră au mințit?

Florin Cîţu: Puteți să verificați, cred că a fost publicat ieri şi raportul execuției, semestrial, şi acolo se vede clar şi execuția.... nu ştiu dacă şi pe ministere, dar se vede clar pe guvern şi aşa mai departe, deci puteți să vedeți şi acolo execuția.

Reporter: Dacă acest proiect de rectificare nu va fi susținut de colegii din coaliție îl veți aproba, în ciuda nemulțumirii lor?

Florin Cîţu: Nu, nu, bineînţeles că nu. Vreau să fim cu toții de acord. Dar sunt câteva lucruri peste care nu pot să trec şi nu pot să trec să avem un deficit mai mare de 7,16% din PIB, aş vrea să reducem, dar nu o să merg mai departe cu... Este pus în dezbatere publică. O să avem şi un ministru al finanțelor, care vine, o să poată să discute, dar din punctul meu de vedere vreau să am coaliția de partea mea în această rectificare, pentru că este vorba de proiectele pentru români, e vorba de banii românilor, e vorba de o coaliție de guvernare şi de fiecare dată să ştiţi că am fost cel care i-a adus la masă. Chiar dacă în spațiul public s-au certat între ei, am încercat de fiecare dată să-i aduc la masă să găsim o soluţie.

Reporter: Şi apropo de execuția bugetară, o să devină un criteriu din acest moment pentru păstrarea miniştrilor în funcţie, respectiv pentru a nu avea remanieri?

Florin Cîţu: V-am spus, acele decizii le iau în baza evaluărilor pe care le fac permanent, nu mă uit la un singur indicator.

Reporter: Bună ziua. Aţi vorbit despre propunerea dumneavoastră pentru Ministerul de Finanțe, Dan Vîlceanu. Cum o să faceţi, pentru că în acest moment preşedintele PNL s-ar putea să aibă şi el o propunere? O să mergeți cu Dan Vîlceanu mai departe şi o să-l numiți fără sprijinul partidului?

Florin Cîţu: Nu, mergem în Biroul Politic Naţional pentru vot. Mergem în BPN pentru vot. Săptămâna viitoare sper să avem miercuri un BPN ca să votăm o persoană pentru Ministerul de Finanțe. Eu v-am spus propunerea mea.

Reporter: Pe 22 ar expira…

Florin Cîţu: De aceea trebuie să facem săptămâna viitoare acest BPN.

Reporter: Aţi reamintit dumneavoastră de situația de la CFR când aţi vorbit despre moralitate.

Florin Cîţu: Da.

Reporter: Adineauri. Ce nemulțumiri aveţi, concret, faţă de ministrul Cătălin Drulă?

Florin Cîţu: Nu am nemulțumiri. Toţi putem să facem mai bine. Nimeni, nimeni dintre noi nu este perfect şi eu vreau ca toţi miniștrii să fie, să facă mai bine, să meargă mai departe. Nu este vorba doar despre domnul Cătălin Drulă. Eu vreau ca acest guvern să fie unul performant.

Reporter: E adevărat. Dar aţi amintit episodul de la CFR, de asta vă întreb.

Florin Cîţu: Da, dar acolo vorbeam de altcineva, nu de domnul Drulă. Am vorbit de domnul Dacian Cioloş, că nu am auzit să ia opinie publică în aceeaşi situaţie.

Reporter: După o lungă perioadă de timp astăzi este prima zi în care vedem că avem peste 400 de noi cazuri de infectări. În același timp, pe litoral sunt sute de mii de turiști. Cum vedeți această situaţie şi în acest context este posibil ca toamna să vină cu noi restricții? Spre exemplu, nu ştiu, să purtăm din nou mască pe stradă, din septembrie?

Florin Cîţu: Noi niciodată nu am renunțat la acele măsuri care apar când avem, nu știu, doi la mie, de exemplu. Deci, atunci apar niște măsuri automat și acelea sunt și acum. Deci, dacă se ajunge la acea situație ele intră automat în vigoare.

Reporter: Pe de altă parte, vin date îngrijorătoare din Statele Unite despre infectările în rândul copiilor. Nu doar că sunt foarte mulți copii infectați, aparent din cauza variantei Delta, ci în același timp spun cercetătorii de acolo că este mult mai gravă această formă pe care o fac copiii în această variantă Delta. Analizați situația și în România în rândul copiilor și având în vedere că urmează să înceapă școala, luați în calcul să pregătiți ceva măsuri suplimentare?

Florin Cîţu: Au fost discuții și va fi, cred și o campanie de informare în ceea ce priveşte vaccinarea copiilor și în România, din partea noastră, dar bineînțeles aștept soluțiile de la specialiști și aici bineînţeles decizia de fiecare dată este a părinților.

Reporter: Dacă îmi permiteți o întrebare politică. Cursa pentru șefia PNL v-ar aduce și în postura de prezidențiabil, ca să zic aşa, pentru următoarele alegeri. Credeți că această situație, și mă refer în special la incidentul din America, vă afectează ?

Florin Cîţu: Partidul Național Liberal va susține în cursa din 2024 pe cel mai bine clasat. Eu zic că acum să ne concentrăm de guvernare, pentru că până la urmă să știți că toată lupta politică și tot ce se întâmplă acolo dacă guvernarea nu funcționează nu mai putem discuta de nimic în 2024. De aceea eu mă concentrez pe guvernare în acest moment și pe a avea rezultate foarte bune.

Reporter: Credeți că un astfel de incident v-ar putea scădea șansele?

Florin Cîţu: De fiecare dată cei care votează sunt cei care ne spun care ne sunt șansele. Vă mulţumesc!

Reporter: Domnule premier, vă citez următoarea afirmație a domnului Dacian Cioloș, copreședinte USR, despre scandalul în care ați fost implicat sau sunteți implicat. "E o problemă gravă de etică și de morală". Cum îi răspundeți partenerului?

Florin Cîţu: Am răspuns mai devreme colegului dumneavoastră, a pus aceeaşi întrebare, am răspuns mai devreme. Cred că trecutul fiecăruia dintre noi îl știm, etică și morală, putem să discutăm mai multe, deci...

Reporter: În același timp, tot din partea USR PLUS, este o solicitare în sensul în care ei doresc o evaluare atât a dumneavoastră, cât și a miniștrilor. În momentul de față, săptămâna viitoare se va face o evaluare, aveți deja o evaluare sau urmează în perioada imediat următoare o evaluare?

Florin Cîţu: Evaluarea se face permanent. Ați văzut că fac evaluarea miniştrilor și a guvernului, implicit a mea, o facem permanent. Dacă lucrurile nu funcționează, o să iau o decizie ca să le îmbunătățim.

Reporter: Scuzați-mă, o singură întrebare mai am. Aţi făcut referire la o rectificare a bugetului, adică veți veni cu sume suplimentare pentru Compania Națională Energetică Oltenia?

Florin Cîţu: Nu, nu, ei au plătit din bugetul lor și se suplimentează înapoi bugetul celor de la energie pentru că au plătit la CEO certificatele verzi.

Reporter: A, ok, am înțeles, şi acum se dau banii înapoi. Bun. Mulțumesc!

Florin Cîţu: Da. Mulţumesc mult de tot!