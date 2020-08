Declarații HALUCINANTE ale primarilor PSD chemați de șefii PNL ca să trădeze: 'Nu am trăit aşa vremuri de presiuni, să nu ne întoarcem la comunism'

Preşedintele executiv al PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că asupra primarilor PSD din judeţ se fac presiuni pentru a trece la alte partide, dar foarte puţini dintre social-democraţii giurgiuveni au acceptat acest lucru.

"Îl tot văd pe domnul Marian Pătuleanu, primarul nostru de la Singureni, în poze pe unele site-uri, că ar fi trecut la PNL. Unii fac poze, iar noi depunem dosare şi domnul Marian Pătuleanu se află lângă mine şi este candidatul nostru în comuna Singureni", a declarat Marian Mina.

El a recunoscut că primarii PSD din judeţ sunt curtaţi şi de alte partide, dar a spus că puţini vor pleca cu adevărat la alte formaţiuni politice, scrie agerpres.ro.

"Mai toţi primarii noştri din judeţ vor candida şi la alegerile locale din acest an, o să vedeţi că PSD nu o să aibă mai mult de patru-cinci primari pierdere, probabil că patru-cinci într-adevăr o să candideze de la alte partide. (...) Le urez succes celor de la PNL, dar îi rog frumos să o facă pe munca lor, nu pe munca noastră, să-şi pună candidaţii lor, au avut timp opt ani de zile să crească oameni în fiecare comună, ar trebui să aibă resurse de oameni, să-şi promoveze candidaţii lor şi să ne lase primarii în pace. Nu se poate, trebuie să ne oprim, nu aşa se face politică. De la colectivizare s-a mai pomenit aşa ceva", a declarat Marian Mina.

Primarul PSD al localităţii Singureni, Marian Pătuleanu, a spus că a avut o discuţie cu cei de la PNL, dar nu a plecat de lângă social-democraţi.

"Vreau să vă spun că niciodată nu am plecat de la PSD, am fost, sunt şi voi rămâne la PSD. Toţi primarii din judeţ au avut o negociere cu mai toate partidele, şi la mine au venit cei de la PNL, am discutat, recunosc, dar nimic concret, aşa că eu sunt la PSD", a declarat Marian Pătuleanu.

Şi primarul comunei Ghimpaţi, Constantin Cărăpănceanu, a declarat că primarii sunt supuşi presiunilor.

"E o presiune extraordinară de mare pe aceşti primari şi pe acest judeţ prin deconcentrate. Mai nou, ieri la noi la Ghimpaţi au descins şase echipaje de poliţie pentru un amplasament la o platformă de gunoi. Nu am trăit aşa vremuri de presiuni, să nu ne întoarcem la comunism, de unde am plecat. Am contract cu singurul operator de gunoi care deserveşte judeţul, operatorul colectează şi duce gunoiul la groapa autorizată de la Frăteşti, iar poliţia nu a ştiut acest lucru şi că aveam o notă de control de la Garda de Mediu prin care am termen până la data de 24 august 2020 să ridic acest gunoi de pe acea platformă, deci sunt în termen. (...) E şi aşa problema pandemiei şi a acestui virus şi ne ferim şi stăm cu măşti să ne protejăm, dar cu aceşti viruşi toxici politici nu se poate", a încheiat edilul Constantin Cărăpănceanu.

