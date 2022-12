Decoraţiuni inedite de Crăciun, realizate de directoarea Bibliotecii Judeţene

Decoraţiuni inedite de Crăciun, trusouri pentru bebeluşi sau torturile decorative din scutece sunt doar câteva dintre creaţiile directoarei Bibliotecii Judeţene Mureş, Monica Avram, care spune că şi-a descoperit acest talent în urmă cu cinci ani, fără a urma vreun curs de specializare, îmbinarea materialelor care constituie obiectele fiind făcută spontan, în funcţie de eveniment şi de persoana căreia îi este destinat cadoul, potrivit Agerpres.

"Este o pasiune care a apărut în urmă cu câţiva ani, mai exact a prins contur în 2017, când mă pregăteam să devin naşă de botez. Şi chiar dacă înainte am mai făcut diverse lucruri, atunci era momentul potrivit să-mi pregătesc propriul trusou de naşă. L-am pregătit pe primul. În anul următor, am mai botezat un copil, l-am pregătit pe al doilea şi treptat, treptat, am început să lucrez diverse obiecte, foarte multe pentru copii, bebeluşi, amintiri, dar şi cu tematică gen Paşte, Crăciun sau diverse aniversări. A intervenit deja, într-un fel, obişnuinţa de a oferi celor apropiaţi cadouri făcute cu mâna mea, în funcţie de ceea ce ştiu că le place, de ceea ce ştiu că le-ar face plăcerea şi fiecare cadou oferit are unicitatea lui, pentru că şi dacă se urmează acelaşi model, niciodată două lucruri hand-made nu vor ieşi identice. Sărbătoarea Crăciunului, în mod firesc, are ceva aparte. Şi dacă anul trecut am oferit sticle pictate, ornate cu vopsea şi tehnica şerveţelului şi a transferului de imagine, în acest an am optat pentru o altă variantă, pentru sticle îmbrăcate în sfoară", a declarat presei Monica Avram.





Alături de sticlele îmbrăcate în sfoară, inclusiv dopurile cu filet, care pot fi utilizate pentru vin, ţuică sau orice băutură, Monica Avram a confecţionat un sfeşnic dintr-un pahar întors, de asemenea cu "gâtul" acoperit cu sfoară, în care se află "zăpadă" şi câteva figurine specifice sărbătorii.





"Cel mai frumos dar la Crăciun este lumina, motiv pentru care ornamentele de anul acesta au incluse şi o lumânare. Sunt obiecte inspirate din alte obiecte sau pur şi simplu îmi las imaginaţia să curgă. Şi chiar dacă am mai multe modele, finalul este o combinaţie care se creează în momentul în care pun mână şi încep să lucrez. Nu am urmat cursurile vreunei şcoli populare de arte, este doar imaginaţia şi dorinţa de a crea ceva. Şi mai e şi celălalt aspect, e un refugiu într-o altă lume când vezi cum obiectul prinde contur în mâinile tale. Nu este satisfacţie mai mare decât să vezi că poţi să dai viaţă unei sticle, unei cutii, poţi să dai viaţă unui obiect care la prima vedere nu spune nimic, dar, de fapt, îmbrăcat, decorat îşi schimbă cu totul nu numai aspectul, ci şi semnificaţia. Şi mai este un aspect, se spune că Vărsătorii au mână de aur. Deci plecăm de la acest principiu şi dacă vorbim de Vărsător cu ascendent în Vărsător, deja am spus, am spus tot", a arătat Monica Avram.





Directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş nu îşi mai aminteşte câte obiecte a confecţionat de la descoperirea acestei pasiuni, însă ştie cu exactitate că obiectele pe care le confecţionează prind viaţă în funcţie de persoana căreia le sunt destinate.



"S-au adunat foarte, foarte multe şi chiar dacă pleci de la ideea că vrei să faci un model, nu trebuie neapărat un model, pentru că, până la urmă, în momentul în care vrei să creezi ceva, te gândeşti în primul rând la persoana pentru care-l pentru care îl faci, în funcţie de culorile care-i plac, de formele care îi plac, de mesajul pe care vrei să-l transmiţi. Practic, modelul se creează de la de la sine. Ca şi categorii de obiecte sunt foarte multe, începând de la sticle şi pahare, buchete de nuntă. Primul buchet făcut e pentru nepoata mea, din material textil şi decorat în culorile cununiei civile. Am lucrat foarte mult pentru copii, cutiuţe, trusouri de botez şi tot ce presupune acest lucru. Am făcut foarte multe lenjerii pentru pătuţuri de copii, pentru cei apropiaţi, apropiaţi mie. Foarte multe obiecte pentru aniversări", ne spune artista.





Toate modelele create de Monica Avram sunt personalizate, unele chiar au înscrise pe ele numele celor ce urmează să le primească şi poartă amprenta ei de om al bibliotecii.





"La 18 ani, de exemplu, am oferit o cutie din lemn decorată cu numele şi data aniversatului, iar în interior am pus copii după ziarele din ziua în care s-a născut, deci copii după ziarele din urmă cu 18 ani. Aş mai putea aminti tăviţele de moţ pentru pentru cei mici la împlinirea vârstei de un an, un cadou care rămâne, dar şi tot felul de cutiuţe în care se pun obiectele de la naşterea copilului, brăţărica de la spital, cu datele ora, ziua, greutatea, lungimea etc. Este o provocare pentru că fiecare cadou, fiecare obiect făcut e creat pe sufletul celui care îl va primit", susţine Monica.





Deşi nu vinde lucrurile confecţionate, ci doar le face cadou, Monica Avram crede că ceea ce creează este deja "o mică afacere personală", prin care îşi procură şi îşi asigură toate cadourile de care are nevoie indiferent de eveniment.





Monica Avram lucrează la Biblioteca Judeţeană Mureş din anul 2002, iar din anul 2009 este directoarea instituţiei.