Decorațiunile de Crăciun se vor scumpi din cauza problemelor cu care se confruntă uzinele din China

Locuitorii oraşului Yiwu din China, cel mai mare centru mondial pentru producţia de reni de plastic, beculeţe şi alte decoraţiuni de Crăciun se confruntă în acest an cu un adevărat Grinch, transmite Bloomberg preluat de agerpres.

Uzinele din Yiwu sunt afectate de o criză de materii prime care le majorează costurile de producţie iar după ce produsele ies de pe porţile uzinelor se confruntă cu numeroase întârzieri în drumul lor spre rafturile magazinelor din Occident. În plus, de la mijlocul lunii octombrie, oraşul Yiwu a fost afectat şi de probleme în aprovizionarea cu electricitate, ceea ce i-a obligat pe producătorii să caute cu disperare generatoare sau să suspende producţia.

"Sunt atât de stresată, încât nu mai pot dormi", spune Lou Ting, proprietara unei fabrici care produce ornamente de Crăciun. "Ar trebui să fie ceva grozav că primim mai multe comenzi decât anul trecut dar sunt atât de multe incertitudini care încetinesc procesul de livrare şi nu pot să fac nimic", spune Lou Ting, care la fel ca şi alţi antreprenori din Yiwu se confruntă cu întârzieri în producţie şi preţuri record la transportul cu vaporul în încercarea de a-şi livra produsele în SUA şi Europa.Responsabil pentru 80% dintre produsele de Crăciun în valoare de 6,1 miliarde de dolar pe care China le exportă anual, acest oraş amplasat la aproape 300 de kilometri sud-vest de Shanghai este un exemplu al provocărilor cu care se confruntă producătorii şi retailerii din întreaga lume pe măsură ce se apropie de sfârşitul unui nou an marcat de perturbări de-a lungul lanţurilor de aprovizionare.Majoritatea comenzilor au plecat din Yiwu înainte ca problemele cu aprovizionarea cu energie electrică să se adauge altor probleme cu care s-au confruntat producătorii în 2021, spune Cai Qinliang, secretarul general al Asociaţiei producătorilor de ornamente de Crăciun din Yiwu. Însă din cauza întârzierilor înregistrate pe mare şi în porturi, precum şi a majorării preţurilor la metale şi plastic, consumatorii vor trebui să plătească mai mult în acest an pentru decoraţiunile lor de Crăciun, spune Chen Jiang, proprietarul unei fabrici care produce în principal instalaţii de iluminat pentru Crăciun. Chen a majorat preţurile cu peste 10% începând din luna iunie din cauza creşterii costurilor cu materialele. Problemele în aprovizionarea cu electricitate, care au forţat uzina să reducă programul de lucru la doar trei zile pe săptămână în octombrie, au majorat şi mai mult cheltuielile în ultima perioadă a sezonului de vârf, spune Chen Jiang.Crăciunul din acest an trebuia să fie un moment de revenire pentru producătorii din Yiwu. Anul trecut, afacerile lor s-au înjumătăţit, după ce pandemia a paralizat industria de shipping iar marii clienţi şi-au anulat comenzile. Lucrurile păreau să se îmbunătăţească în luna martie după ce retailerii s-au grăbit să facă, mai devreme decât de obicei, comenzi pentru sezonul din acest an, în ideea de a fi bine pregătiţi. În schimb, problemele producătorilor s-au agravat, iar creşterea preţurilor la materii prime a făcut ca în luna septembrie inflaţia preţurilor la porţile uzinelor din China să atingă cel mai ridicat nivel din ultimii 26 de ani."În cele din urmă, costurile vor fi suportate de consumatori. Exportatorii şi mărcile globale pot absorbi costurile doar temporar dar companiile nu vor face afaceri dacă înregistrează pierderi. Dacă şi mai multe companii vor ieşi de pe piaţă, oferta va scădea şi preţurile vor creşte şi mai mult deoarece producătorii rămaşi vor avea o putere mai mare asupra preţurilor", spune Ding Shuang, economist şef pentru China la banca Standard Chartered Plc.