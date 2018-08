Dedeman a făcut prima mare tranzacție GIGANT între antreprenori români: E cea mai importantă afacere din acest an, în România

Forte Partners, unul dintre cei mai activi dezvoltatori de pe piața de birouri, a semnat miercuri vânzarea integrală a proiectului de birouri The Bridge către grupul Dedeman, consemnând cea mai importantă tranzacție de real estate din 2018 și prima mare tranzacție între antreprenori români.

„Proiectul The Bridge, care cuprinde trei faze și va avea o suprafață de aproximativ 80.000 mp, va fi preluat de către grupul Dedeman. Prima fază a fost închiriată integral către chiriași precum BCR și IBM, a doua fază se află în construcție și a fost preînchiriată către UPC, Schlumberger și Medicover, iar faza a treia se află în stadiul de pregătire”, arată un comunicat comun al celor două companii.

Citește și: Prețurile cresc mai rapid ca niciodată! Românii, sufocați de creșterea alarmantă

„Această tranzacție marchează un moment de referință pentru piața imobiliară locală, dar și pentru economia românească. Am arătat că un dezvoltator român poate concura cu marile grupuri internaționale pe o piață foarte dinamică și că poate încheia tranzacții de anvergură. Mulțumim grupului Dedeman pentru că au ales să facă primul pas pe acest segment de piață cu proiectul The Bridge”, a declarat Geo Mărgescu, CEO și co-fondator Forte Partners.

„Proiectul The Bridge este unul dintre cele mai atractive de pe piața de real estate și achiziția lui va consolida activitatea grupului Dedeman. Sperăm să marcăm un nou început pentru antreprenorii români, care să aducă mai multă încredere în dezvoltarea și achiziționarea de proiecte de anvergură”, a declarat Dragoș Pavăl, CEO Dedeman.

Citește și: Topul meseriilor cu oameni necalificați

Grupul Dedeman, cu o cifră de afaceri în 2017 de peste 1,37 miliarde de euro, este deținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl. Dedeman este cel mai mare angajator român, cu peste 10.000 de angajați, având cea mai întinsă rețea de comerț cu amănuntul, ce cuprinde 48 de magazine de bricolaj, două centre logistice și parc auto propriu. Recent, Grupul Dedeman a preluat o participaţie de peste 50% din producătorul de cărămizi Cemacon din Cluj-Napoca. Tranzacţia a inclus companiile Cemacon SA şi Cemacon Real Estate.

Proiectul de birouri The Bridge, dezvoltat de Forte Partners, a primit recent certificarea LEED Platinum, cu cel mai ridicat scor de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) acordat de US Green Building Council (USGBC) unei proprietăți din România.

Citește și: Noua lege lovește drastic în proprietari! Ce amenzi mari riscă dacă nu permit accesul în apartament

Forte Partners, fondat în 2014, este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari de pe piață. Compania a dezvoltat până în prezent un portofoliu de proiecte în valoare de peste 300 de milioane de euro, atât în sectorul de birouri, cât și în cel rezidențial. Forte Partners a dezvoltat clădirile de birouri Ștefan cel Mare Building, Nova Building și The Bridge 1, precum și proiectul rezidențial Londra 27 și are în derulare proiectele The Bridge 2, Calderon 80 și Aviației Park.

Citește și: Salariu fabulos! Cine este cel mai bine plătit om din Servicii – Șeful SRI este mult sub el .