Deian Sorescu, despre situația de la Dinamo București: 'În fotbal, o minune poate schimba totul'

Deian Sorescu a declarat, luni, într-un interviu acordat pentru pagina de Facebook a clubului Dinamo București, că nu și-a pierdut speranța că echipa poate ajunge în play-off. De asemenea, dinamovistul a spus că își dorește să fie convocat la naționala mare, anunță MEDIAFAX.

"Cred că este unul dintre cele mai bune sezoane ale mele de când joc fotbal, sper să nu mă opresc aici, să continui din ce în ce mai bine şi să am creşterea aşa cum vreau, adică de la an la an şi de la meci la meci. A fost încă un an greu, atât pentru suporteri cât şi pentru noi, cu problemele care au fost şi care sunt, încercăm să luptăm până la capăt şi să urcăm mai sus”, a declarat Deian Sorescu.

Citește și: Traian Băsescu, ATAC SPUMOS: 'Dacă e o gaură neagră în Guvern, este Raluca Turcan' .

Sorescu a mai spus că el crede cu tărie că Dinamo poate ajunge în play-off: ”De ce să nu credem în play-off? Atât timp cât este posibil şi matematic avem şanse de a intra în play-off, trebuie să credem pentru că în fotbal o minune poate schimba totul. Este frumos să crezi până în ultimul moment aşa că mergem înainte şi luptăm până la sfârşit. Ar salva o mică supărare, să zic aşa, dar mulţi doresc echipa în play off şi să se lupte la câştigarea campionatului sau măcar acolo sus”.

Mijlocașul a menționat și faptul că își dorește să debuteze la prima reprezentativă a României: "Îmi doresc din toată inima să fac pasul ăsta, cred că ăsta este visul oricărui fotbalist sau oricărui jucător care încearcă să ajungă la performanţa maximă. Sper cât de curând să fac şi eu pasul pentru că îmi doresc foarte mult”.