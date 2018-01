Delegaţia României la 'Invictus Games Toronto', decorată de şeful statului; Iohannis: Faceţi cinste României / VIDEO

Preşedintele Klaus Iohannis a decorat, miercuri, delegaţia României la "Invictus Games Toronto 2017", context în care a afirmat că membrii echipei sunt un exemplu de curaj şi fac cinste ţării noastre.

"Mă bucur să primesc din nou, la Palatul Cotroceni, o echipă de învingători, care merită toată aprecierea noastră pentru rezultatele foarte bune obţinute anul trecut, la Toronto. Astfel, în semn de recunoaştere a acestor performanţe, acord astăzi, în zi de sărbătoare, Ordinul şi Medalia 'Meritul Sportiv' membrilor Invictus 2017. Aţi onorat cu demnitate şi responsabilitate încrederea acordată şi drapelul tricolor pe care vi l-am înmânat înainte de plecare. Victoriile dumneavoastră ne-au dat prilejul să vedem drapelul României înălţat pe acordurile imnului naţional. Sunteţi un exemplu de curaj, camaraderie şi altruism. Prin devotamentul şi determinarea de care daţi dovadă, ne demonstraţi că cele mai înalte standarde de excelenţă pot fi atinse, în ciuda tuturor dificultăţilor. (...) Faceţi cinste României!", a spus Iohannis, la ceremonie.



El i-a îndemnat pe participanţi să-i aplaude pe cei din delegaţia Invictus, după ce a exclamat "Ce echipă!".



Şeful statului a adăugat că sportivii au o contribuţie semnificativă la "cultivarea şi promovarea în societate a unor repere morale, a încrederii că, prin muncă, efort susţinut şi sacrificii, se poate ajunge la victorie".



"Sunt convins că educaţia pe care aţi primit-o în instituţii militare de prestigiu a avut un rol important în a vă dezvolta tăria de caracter şi în a vă încuraja să fiţi mereu profesionişti şi exigenţi în raport cu propriile dumneavoastră ţeluri. (...) Sunteţi o sursă permanentă de inspiraţie prin ambiţia pe care o aveţi de a depăşi orice obstacole, prin loialitatea şi credinţa în simbolurile naţionale şi în semnificaţia lor", a arătat şeful statului.



El i-a felicitat pe cei prezenţi, cât şi conducerea Ministerului Apărării Naţionale, organizaţiile şi sponsorii care au făcut posibilă participarea la acest eveniment sportiv internaţional de marcă.



Şeful statului le-a urat membrilor echipei Invictus ca la competiţia care va avea loc în Australia, în anul Centenarului Marii Uniri, să reprezinte Armata şi naţiunea română, la cel mai înalt nivel.



Căpitanul echipei României la Invictus Games, Laurenţiu Şerban, a declarat că delegaţia României a dovedit la aceste jocuri că sunt o echipă unită, ce a impus respect aliaţilor şi partenerilor.



"După cum am promis la plecarea către Toronto, ne-am străduit să reprezentăm Armata României şi ţara cu cinste, să arătăm că militarii români sunt la fel de serioşi şi la evenimentele sociale şi sportive ale Alianţei, aşa cum se dovedesc a fi şi în teatrele de operaţii. Cu o echipă dintre cele mai mici, cu doar 15 competitori, am reuşit să câştigăm patru medalii, iar cei mai mulţi dintre camarazii care nu au ocupat un loc pe podium s-au situat pe poziţii onorante în prima parte a clasamentului. Dincolo de rezultatele obţinute prin întreaga conduită a tuturor celor care au făcut parte din delegaţia României, am dovedit că suntem uniţi, că suntem o adevărată echipă, care a impus respect aliaţilor şi partenerilor, dar mai ales a adus bucurie şi un sentiment de mândrie naţională în sufletele românilor din diaspora şi din ţară", a spus el.



Laurenţiu Şerban i-a mulţumit şefului statului pentru susţinerea proiectului Invictus Games România. "Vă asigurăm că vom face tot ce ne stă în putinţă pentru ca drapelul României să fluture din nou la loc de cinste la Sidney în toamna acestui an, cu cât mai mult cu cât 2018 este unul absolut special pentru toţi românii - anul Centenarului Marii Uniri", a conchis el.



La începutul ceremoniei la care au participat şi premierul interimar şi ministru al Apărării Naţionale, Mihai Fifor, şi şeful Statului Major al Apărării, Nicolae Ciucă, căpitanul echipei României la Invictus Games i-a înmânat preşedintelui Iohannis drapelul cu hampă.