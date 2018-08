Demers INEDIT - Șeful SRI, SCRISOARE către șefii de partide din România: Sunt niște afirmații de principiu

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat, marți, că șeful SRI a transmis o scrisoare tuturor șefilor de partide din România, însă a refuzat să divulge conținutul acesteia. Tăriceanu a ezitat să spună dacă este mulțumit de activitatea lui Eduard Hellvig.

"În privinta SRI, am salutat faptul ca din 2017 comisia de control a activității SRI și-a intrat in atribuții serios , am cerut comisiei sa invite conducerea SRI la o discuția lamuritoare. Pot sa va spun ca am primit azi o scrisoare din parte directorului SRI, adresata si celorlalti presedinti de partide din România. (..) Aceasta scrisoare nu e facuta publica, nu e secretă, sunt niste afirmatii de principiu, am citit-o inainte de sedinta, foarte rapid", a declarat Călin Popescu Tăriceau.

Întrebat dacă este mulțumit de activitatea șefului SRI, Călin Popescu Tăriceau a spus: "Pentru acest lucru avem comisia de supraveghere a activității SRI. Aș putea da un punct de vedere după discuțiile cu comisia SRI".