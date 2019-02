Democrații fac orice pentru ca Donald Trump să nu obţină al doilea mandat: Încă un candidat pentru prezidențiale

Senatorul american Cory Booker şi-a anunţat vineri candidatura în vederea alegerilor prezidenţiale din 2020, îngroşând astfel rândurile democraţilor care vor să-l împiedice pe Donald Trump să obţină al doilea mandat, relatează AFP.

Acest ales charismatic şi progresist de culoare, în vârstă de 49 de ani, a publicat o înregistrare video de peste două minute, în care apare în circumscripţia sa, în New Jersey, şi-i îndeamnă pe americani la unitate.”Istoria naţiunii noastre este definită de acţiunea colectivă, de destinele întreţesute ale sclavilor şi aboliţioniştilor, ale celor care s-au născut aici şi celor care au ales America drept casa lor”, spune el, scrie news.ro.

Ca probă a importanţei acestei acţiuni ”colective”, Booker evocă în această înregistrare video dificultăţi pe care familia sa a fost nevoită să le înfrunte pentru a a avea o locuinţă, din cauza culorii pielii, înainte ca un grup de avocaţi albi să se mobilizeze pentru a-i apăra drepturile.

”Ei au schimbat cursul întregii mele vieţi. Pentru că în America curajul este contagios”, spune el.

Fără să-i spună numele, el îl critică pe preşedintele Trump.

”Cred că putem construi o ţară în care (...) să vedem faţa liderilor noştri la televiziune ţi să ne simţim mândri, nu să ne fie ruşine”, lansează el.

”Împreună, ne vom ridica”. ”Eu candidez pentru postul de preşedinte al Statelor Unite”, conchide el.

Booker este ultimul democrat dintr-o serie care-şi anunţă candidatura în vederea alegerilor din 2020, după senatoarele Kamala Harris şi Elizabeth Warren.

Se anticipează şi alte personalităţi, inclusiv Bernie Sanders, candidatul înfrânt de Hillary Clinton în 2016, charismaticul texan Beto O'Rourke sau fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama, Joe Biden, ori miliardarul Michael Bloomberg.

I’m running for president. Join me on this journey. https://t.co/fEDqOVIfwh pic.twitter.com/h1FTPUYRzo