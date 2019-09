Democraţii americani revin la obsesia de bază: Ruşii sunt implicaţi şi în conversaţia lui Trump cu preşedintele Ucrainei

Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, crede că Rusia este implicată în cazul controversatei conversaţii a preşedintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, privind anchetarea lui Joseph Biden şi a fiului acestuia, Hunter Biden.

"Este greşit ca orice guvern străin să aibă interefernţe în procesul nostru electoral, dar iată că preşedintele SUA cere exact acest lucru", a declarat Nancy Pelosi într-un interviu acordat MSNBC, citat de Mediafax.

"Şi, apropo, cred că Rusia are o implicare în acest caz", a precizat Nancy Pelosi, fără a oferi detalii. Administraţia Vladimir Putin este acuzată de ingerinţe în scrutinul prezidenţial desfăşurat în SUA în 2016. Moscova a respins acuzaţiile.

Întrebată dacă ancheta care ar putea conduce la procedura demiterii preşedintelui Donald Trump s-ar putea încheia până la sfârşitul anului, Nancy Pelosi a precizat că Partidul Democrat va acţiona "concentrat pe scop şi rapid, dar nu pripit". "Dar, analizând materialele pe care Administraţia ni le oferă, de fapt ei accelerează procedura", a precizat ea.

Donald Trump este suspectat că ar fi cerut Ucrainei investigarea fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. Cazul a fost sesizat Departamentului Justiţiei şi Congresului de către un angajat al Agenţiei Centrale pentru Informaţii (CIA), afirmă surse citate de cotidianul The New York Times şi de agenţia Associated Press.

Donald Trump încearcă să afle cine a furnizat informaţii despre controversata convorbire cu omologul din Ucraina, Vladimir Zelenski, comparând sursele cu "spionii" şi amintind că în alte vremuri astfel de persoane erau pedepsite "altfel". Donald Trump este revoltat că persoane din cadrul instituţiilor au furnizat informaţiile, catalogând drept "compromisă" presa care a dezvăluit acest caz. "Vreau să ştiu cine este persoana care i-a dat activistului pentru integritate informaţiile, deoarece este aproape un spion", a declarat Donald Trump joi în timpul unei întâlniri cu funcţionarii Misiunii SUA la Naţiunile Unite. "Ştiţi ce făceam în vremurile în care eram deştepţi cu spionii şi trădarea, nu? Gestionam lucrurile puţin altfel decât acum", a precizat Donald Trump, conform NYT.

Nancy Pelosi a anunţat marţi seară lansarea unei investigaţii parlamentare care ar putea conduce la iniţierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump. "Săptămâna aceasta, preşedintele Donald Trump a recunoscut că i-a cerut preşedintelui Ucrainei să comită acţiuni care să îl ajute pe el din punct de vedere politic. Prin urmare, Camera Reprezentanţilor iniţiază astăzi o anchetă oficială în sensul demiterii. Le cer celor şase comisii să demareze investigaţiile sub această umbrelă", a declarat Nancy Pelosi. "Preşedintele trebuie tras la răspundere. Nimeni nu este mai presus de lege", a subliniat Pelosi. "Dacă recentele informaţii apărute în presă sunt adevărate, înseamnă că preşedintele a discutat cu un lider străin despre investigaţii care să îl vizeze pe un adversar politic în scrutinul din SUA. Aceasta este definiţia abuzului de putere în mod corupt", se arată în scrisoarea oficială transmisă de Camera Reprezentanţilor.

Donald Trump a denunţat anunţul lui Nancy Pelosi privind ancheta care ar putea conduce la demitere, apreciind că este vorba de un act de "hărţuire prezidenţială". "O zi atât de importantă la Naţiunile Unite, atât de multă muncă şi atât de mult succes, iar democraţii au ruinat-o şi au discreditat-o intenţionat cu ştiri despre mizeria vânătorii de vrăjitoare. Foarte rău pentru ţara noastră. Pelosi, Nadler, Schiff şi, desigur, Maxine Waters! Vă vine să credeţi? Nu au văzut deloc nicio stenogramă. Vânătoare de vrăjitoare totală! Hărţuire prezidenţială", a reacţionat Donald Trump prin Twitter.

Brad Parscale, directorul echipei de campanie electorală a lui Donald Trump, a catalogat drept "neinspirată" decizia lui Nancy Pelosi. "Democraţii au deschis oficial drumul pentru o victorie imensă a lui Donald Trump", a spus Parscale.