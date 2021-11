Democratul Eric Adams, fost poliţist, marele favorit în cursa pentru funcţia de primar al New Yorkului

Dacă nu va exista o răsturnare de situaţie, fostul poliţist de culoare şi militant antirasist din New York, Eric Adams, are toate şansele să câştige marţi alegerile pentru funcţia de edil general al acestei metropole americane. Adams are un parcurs ieşit din comun: copil sărac din Brooklyn, apoi tânăr delincvent devenit politician în cadrul Partidului Democrat, comentează AFP.

Funcţia de primar al New Yorkului este cunoscută ca fiind cea mai periculoasă după cea de preşedinte al SUA: actualul edil în exerciţiu, democratul Bill de Blasio, va părăsi funcţia la 31 decembrie cu un record de impopularitate, chiar dacă între altele a reuşit să scoată din haosul pandemiei oraşul cu peste 8 milioane de locuitori (peste 34.000 de morţi), potrivit Agerpres.

Dacă democratul Eric Adams (61 de ani) îl va învinge - aşa cum prevăd sondajele - pe rivalul său republican Curtis Sliwa (67 de ani), el va fi al doilea primar afro-american în istoria capitalei economice şi culturale a SUA, după David Dinkins (1990-1993).

Secţiile de votare vor fi deschise în cele cinci districte ale New Yorkului de la 06:00 la 21:00 (ora locală) pentru cei 5,5 milioane de alegători.

Potrivit Biroului electoral, aproximativ 170.000 de persoane au votat deja anticipat între 23 şi 31 octombrie. Rata participării la vot, dificil de prevăzut, este în general scăzută în scrutinuri locale.

În ultimele zile de campanie axată pe lipsa siguranţei, democratul Eric Adams, candidat cu prima şansă, potrivit sondajelor, s-a confruntat într- dezbatere televizată cu rivalul său republican Curtis Sliwa, un personaj pitoresc, care nu renunţă la bereta sa roşie şi care a creat în 1979 un fel de miliţie, aşa-numiţii 'Îngeri păzitori', patrule de voluntari destinate să lupte împotriva agresiunilor în stradă, alături de poliţie.

Sliwa i-a reproşat lui Adams că nu s-a întâlnit cu sindicatele din poliţie, dintre care cel mai important se pronunţă împotriva vaccinării obligatorii anti-COVID-19 a poliţiştilor, preferând în schimb să discute despre lupta împotriva criminalităţii cu foşti şefi de bande din New York.

Cu toate acestea, fostul poliţist s-a angajat să fie intransigent faţă de crime şi delicte, care au înregistrat indici record în 2020, înainte de o acalmie anul acesta. Eric Adams se străduieşte să pară un lider hotărât, apărător al claselor mijlocii şi populare, situându-se în fruntea luptei împotriva discriminării rasiale.

Afiliat aripii drepte a Partidului Democrat, spre deosebire de reprezentanta stângii radicale a New Yorkului în Congres, Alexandria Ocasio-Cortez, el se declară de asemenea apropiat de mediile de afaceri ale metropolei americane, considerată plămânul financiar al planetei.

Primăria New Yorkului administrează cel mai important buget municipal din SUA - 98,7 miliarde de dolari pentru anul financiar 2021-2022 - consacrat în parte ieşirii din criza sanitară.

Dacă va fi ales, Eric Adams va avea în subordine cea mai mare forţă de poliţie din ţară (NYPD, 36.000 de angajaţi), a cărei reformare va trebui să o continue, dar fără a-şi înstrăina poliţia din care a făcut parte, o structură puternică şi sindicalizată.

Despre trecutul său, el mărturiseşte că pe când era un tânăr delincvent de 15 ani a fost arestat cu brutalitate şi a decis atunci 'să schimbe sistemul din interior '.

Devenit poliţist în anii 1980, într-o perioadă în care New Yorkul era cunoscut ca fiind un loc periculos, el s-a dedicat meseriei timp de 22 de ani, ajungând la gradul de căpitan. În 1995, Eric Adams a fondat un sindicat care luptă împotriva rasismului.

În istoria sa, poliţia din New York a fost adeseori acuzată că închide ochii faţă de agenţii violenţi, rasişti şi corupţi. Poliţia new-yorkeză a intrat din nou în atenţie, inclusiv prin plângeri în justiţie, pentru reprimarea manifestaţiilor antirasiste organizate de mişcarea Black Lives Matter în 2020, după decesul lui George Floyd, afro-american asfixiat de un poliţist alb în timpul reţinerii sale la Minneapolis.

Într-un oraş care a plătit un preţ mare în timpul pandemiei, Eric Adams va trebui să se ocupe şi de revenirea la normalitate a şcolilor, birourilor şi magazinelor comerciale. Va trebuie de asemenea să lupte împotriva inegalităţilor sociale izbitoare, a locuinţelor degradate, a infrastructurii precare, a riscurilor climatice. În fine, să închidă Rikers Island, o închisoare groaznică, supraaglomerată, ultraviolentă şi insalubră.

După ce a părăsit poliţia în 2006, el a fost ales senator din partea statului New York, apoi preşedinte al districtului Brooklyn, rampă de lansare spre primăria New Yorkului. Eric Adams este cunoscut şi pentru că în 2016 a devenit vegan pentru a-şi trata diabetul şi a scris o carte de bucate pentru a-i convinge pe afro-americani să-i urmeze exemplul.