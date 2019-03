Demonstrație cu invenție italienească pentru livezile românești

Marti, 05.03.2019, in livada fermei ,,La mosie” din judetul Giurgiu, s-a desfasurat una din cele mai spectaculoase demonstratii cu tehnica de profil horticol din ultimii ani.In cadrul acestei demonstratii a fost prezentata masina de taiat pomi fructiferi inventata de Emilio Braganti, , care a obtinut premiul I la Expozitia Internationala pentru Agricultura EIMA 2018,desfasurata la Bologna in Italia.Ingeniosul utilaj a fost importat in Romania de omul de afaceri Paolo Lucaccioni.

La demonstratia desfasurata ieri in livada de la Giurgiu, masina inventatorului italian a demonstrat ca a meritat pe buna dreptate premiul cel mare de la expozitia de la Bologna de anul trecut.Astfel, in fata fermierilor invitati la eveniment, a oficialitatilor locale si centrale precum si a presei de profil si ai presei generaliste, inventatorul a facut o demonstratie a cat de bine poate suplini aceasta masina munca grea a celor care taie pomii fructiferi. Extrem de utila in lucrarile de primavara din livezi, masina poate fi achizitionata si in Romania la pretul de 26.000 de euro fara TVA.

La evenimentul organizat de dr.inginer Aurel Pana au participat numerosi fermieri si proprietari de firme de profil din judetul Giurgiu si din alte judete din sudul Romaniei, Stelea Cosoi- directorul Directiei Agricole Giurgiu si colegii sai, directorii Apia Petruta Hanganu si Sorin Pencea, Dan Rusu-primarul comunei Adunatii -Copaceni-comuna in care se afla livada ,,La mosie”, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.